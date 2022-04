Natalia Berenguer, presidenta de Vegetales: "La industria de alternativas vegetales mantendrá el crecimiento a doble dígito durante años"

Las principales empresas productoras de alimentos y bebida de origen vegetal en España (Alpro, Frías, Iparlat, Liquats Vegetals y Vivesoy) acaban de anunciar la fundación de la Asociación Española de Productores de Alimentos y Bebidas Vegetales bajo la marca Vegetales. Como presidenta de la nueva organización sectorial, Natalia Berenguer, secretaria general para el sur de Europa de Danone, responde a nuestras preguntas.

¿Qué necesidad había de buscar una marca diferenciada de otras asociaciones de la industria ya existentes?

Aunque existe un marco sectorial muy grande, la novedad de la categoría y sus fuertes crecimientos en los últimos dos o tres años hacían necesaria su creación. Consideramos que es la mejor formar para las empresas especializadas en alternativas vegetales de crear un marco sectorial que ofrezca seguridad a todos los agentes de la cadena de valor. Una entidad que velara además por el reconocimiento de las bebidas y alimentos vegetales como claves en la transición hacia un sistema alimentario más saludable para el consumidor y más sostenible para el planeta.

Entre 2019 y 2021 esta industria ha crecido en torno al 50%

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento del negocio de alternativas vegetales en nuestro país?

Se trata de una categoría que creció sobre todo en espacios reducidos, pero que ya ha dado el salto a la gran distribución. Entre 2019 y 2021 esta industria ha crecido en torno al 50%, un avance muy importante para el que se hacía necesario establecer unas reglas del juego. Consideramos que este fuerte crecimiento se mantendrá en el doble dígito en los próximos años.

¿La unión de diferentes fabricantes redundará en una democratización de este tipo de productos?

Este año en Alimentaria el plant-based es la estrella. El precio de la categoría se equiparará al del resto para dar respuesta a esos datos que nos indican que seis de cada diez españoles ya manifiestan haber probado o consumir regularmente algún producto de base vegetal. Es una clara muestra de que la categoría se está democratizando. El producto ya es conocido por el gran público y ha dejado de ser cosa solo de veganos para entrar en las casas, con gran éxito, sobre todo, entre la gente joven.

Apostamos por una convivencia entre ambos mundos, el del origen vegetal y el de la proteína animal

¿Cuál es la población con mayores perspectivas de crecimiento en plant-based?

Al final el público objetivo es el flexitariano, ya que el consumidor dispone de mucha libertad para elegir, tanto en lo que come, como en el cuándo y el dónde. Nosotros apostamos por esa buena convivencia entre ambos mundos, el del origen vegetal y el de la proteína animal. Es donde está el consumidor, porque dos de cada diez españoles ya se declaran flexitarianos.

Las bebidas vegetales, con más historia en nuestro país, representan el 70% de la categoría. ¿Cuál cree que ha sido el secreto de su éxito?

Es cierto que la asociación nace desde el impulso de compañías de referencia en bebidas vegetales, que son las que llevan más tiempo en el mercado, pero con la ambición de aglutinar a todo el sector y dar respuesta a toda la cadena de valor. El éxito de estos productos es fruto de varios factores. El primero, que son apetitosos. Aunque en el terreno organoléptico uno tiene que habituarse, al final nuestro trabajo de I+D ha permitido hacer que estas referencias tengan altos estándares de calidad tanto en sabor como en valores nutricionales. Los nuevos consumidores de estos productos demandan que, además de los criterios de sostenibilidad, cumplan en términos de sabor.

¿Hasta cuándo consideran que será necesario replicar el aspecto de alimentos de origen animal par que algunos consumidores opten por el plant-based?

No creo que haya que escoger entre animal o vegetal, y que la gracia está en ofrecer al consumidor lo que más le apetezca o considere que es más conveniente para su dieta en cada momento. La convivencia sana sería el mejor de los escenarios para el desarrollo de la categoría plant-based. La educación de los niños en buenos hábitos alimentarios es fundamental para no tener que engañarles para que coman una buena verdura que, además, puede ser divertida y sabrosa. Conviene recordar que estamos en un país con un grado de obesidad infantil altísimo, con casi el 40% de los niños de entre seis y nueve años con sobrepeso u obesidad. La carne no es mala y no la relacionaría con la obesidad. El secreto es tener una dieta equilibrada.

Las alternativas de origen vegetal se van a integrar en las dietas diarias y en la pirámide nutricional

¿Un producto plant-based implica además otros criterios de producción más allá de la ausencia de proteínas de origen animal?

En el consumo de plant-based el principal criterio subyacente es que sea sostenible para el cuidado del planeta. Si queremos caminar hacia una industria ecológica y circular, tenemos que apostar por una alimentación vegetal, más sostenible en su reducción de emisiones y consumo de agua. Creo que las empresas de la industria vamos a ser el factor clave en esa transición hacia un sistema de alimentación saludable para el consumidor y sostenible para el planeta.

¿Cuál considera que será la evolución de su categoría en los próximos años?

El mercado ya está facturando a día de hoy cerca de 500 millones de euros, de los cuales 300 corresponden sólo a la categoría de bebidas vegetales. Creo que las alternativas de origen vegetal se van a integrar en las dietas diarias y, posteriormente, se consolidará dentro de la pirámide nutricional y se irá consolidando. Viene una época de crecimiento importante para el sector.