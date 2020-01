Quizá sepa cómo conducir con nieve, pero no está de más repasar algunos consejos ante lo que se avecina

Este domingo 19 de enero se celebra el Día Mundial de la Nieve, una fecha que invita a los amantes del invierno, los deportes blancos y la naturaleza a coger el coche para disfrutar de unos días de diversión en los puntos de la geografía española en los que la nieve es la protagonista del paisaje.

Para no hacer un feo, se prevé que la nieve haga acto de presencia los próximos días, incluso de forma copiosa en Levante y parte de Castilla-La Mancha, sitios donde este fenómeno meteorológico no es tan frecuente como en el norte de España y muchos coches y conductores no están preparados para conducir con seguridad.

Aun así, la mayoría de los conductores tienen, o creen tener, nociones básicas para circular sin muchos problemas por las carreteras nevadas. En cualquier caso, no está de más dar un repaso a alguna de las precauciones que se deben tomar si se va a transitar por zonas donde está nevando, o se prevé, que nieve este fin de semana. Midas apunta varias:

No olvide las cadenas o neumáticos a de invierno

Ser precavido ante circunstancias climatológicas adversas siempre ayuda a prevenir los posibles riesgos en carretera cuando vas a realizar un viaje. Utilizar neumáticos all-season o de invierno para hacer frente a las condiciones de la calzada, la sal que se echa en el asfalto, o los puertos de montaña, es una la primera, y más importante, de las medidas que se deben adoptar. En cualquier caso, los neumáticos desgastados, por debajo de los 1,6 milímetros exigidos por la ley, perderán agarre y facilitar aquaplanig o salidas de la vía.

Montando cadenas en medio de la nevada.

En caso de que el vehículo no esté equipado con este tipo de neumático, se puede optar por las cadenas para una conducción en nieve más segura, aunque no son fáciles de montar, especialmente en condiciones adversas. Por este motivo, es recomendable practicar primero para estar seguro de no tener problemas en caso de una emergencia y, muy especial, para no sufrir alguna lesión en las manos durante el montaje.

Coche equipado para un atasco con nieve

Y más allá de los factores que afectan al vehículo, hay otros elementos que también son recomendables tener en cuenta antes de iniciar el viaje. Llevar mantas, comida y bebida, y batería en el móvil son algunos de ellos, y en caso de quedarte parado en la carretera ante una gran nevada te serán de gran utilidad. Y el depósito lleno, para asegurar calefacción en caso de estar varias horas parados.

Conducción suave y anticípada

Es importante tener en cuenta que ante la nieve o el hielo el vehículo tarda más en reaccionar, y por tanto las maniobras son más lentas. Por eso, lo más aconsejable es mirar un poco más lejos de lo habitual, adelantándonos a los frenazos o movimientos extraños de otros vehículos; doblar la distancia de seguridad para evitar colisiones y pensar con tiempo suficiente cuáles van a ser nuestros próximos movimientos.

Los cambios rápidos de dirección o acelerones pueden hacer que los neumáticos pierdan la adherencia al asfalto. Por eso, los expertos recomiendan circular a una velocidad uniforme y con la marcha más larga posible, para reducir la potencia aplicada en caso de acelerar, y accionar el freno con suavidad, para evitar bloquear las ruedas.

Desactive el Control de Estabilidad (ESP)

Si tiene un coche posterior a 2014, seguro que cuenta con Control de Estabilidad, conocido también como ESP (Electronic Stability Programme). Se trata de un sistema de seguridad que trabaja activamente con el sistema de tracción y es capaz de detectar la pérdida de trayectoria del vehículo marcada por el conductor, actuando sobre el sistema de frenado para recolocar el vehículo y hacer que recupere su adherencia. Sin embargo, hacer uso del ESP en carreteras con nieve o hielo puede resultar poco útil. Incluso peligroso.

Por eso, algunos modelos permiten desconectarlo, lo más aconsejable ante situaciones de este tipo, en las que lo más recomendable es que toda la potencia se dirija a las ruedas. Y es que si el ESP considera que los neumáticos están derrapando cortará el acelerador en primer lugar, y, en segundo lugar, bloqueará la rueda que mejor tracción tenga si una de ellas tiene adherencia, pero el resto patinarán.

La importancia de ver y que te vean

Tan importante como tener en cuenta que el estado de las carreteras con nieve no es tan óptimo como en circunstancias normales, es saber que las condiciones de visibilidad se suelen reducir en estos casos. Por eso, para conducir con seguridad en zonas afectadas por las nevadas es imprescindible ver al resto de conductores y hacernos ver con facilidad.

Coches en la AP6 por la noche.

Y, para ello, hay que circular siempre con las luces encendidas, asegurándonos de que un estado adecuado de los faros y las bombillas del vehículo, Igualmente, hay que cerciorarse de que los limpias funcionan correctamente, y no dejen huellas en el parabrisas que impidan una visión correcta.