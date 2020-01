Cadenas para circular con nieve: qué modelos hay y qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno

Estos días están cayendo abundantes nevadas, incluso por zonas como el Levante español donde no es frecuente hasta tal punto que la DGT ha recomendado adelantar la vuelta al sábado para no circular estos días. Todo conductor es consciente de que la primera medida para poder salir al asfalto con seguridad ante este fenómeno meteorológica es contar con cadenas, aunque no todos los vehículos españoles cuentan con este sistema. Incluso, algunos que sí tienen algún tipo de cadena, no son las más adecuadas para lo que se avecina estos días. | Quizá sepa como conducir con nieve, pero no está de más recordar las nociones más esenciales.

El Gobierno de Andorra, que sabe mucho de nieve, lanza una serie de consejos y explica qué tipo de cadenas hay en el mercado y sus ventajas e inconvenientes. Para empezar, recuerdan que es fundamental qué durante el invierno, en los desplazamientos a zonas de montaña en las que es posible encontrar nieve y/o hielo en la carretera (como ocurre en los Pirineos, Picos de Europa o las estaciones de esquí), se sigan cuatro consejos básicos:

- Llevar siempre las cadenas para nieve,

- Haber aprendido a colocarlas,

- Extremar la precaución en la conducción,

- Y consultar la meteorología antes de iniciar cualquier desplazamiento, por corto que sea.

Qué sucede si no se lleva cadenas

Cuando se circula sin cadenas en una zona de nieve o hielo nos arriesgamos a perder el control del vehículo. Si se encuentra ante una situación de este tipo observará que es prácticamente imposible controlar el coche. El hielo o la nieve sin cadenas provocará una pérdida de adherencia del vehículo, que se traducirá en una pérdida de dirección y en una nula respuesta de los frenos ante un imprevisto.

Si no llevamos cadenas y nos encontramos que hay nieve en la carretera, lo mejor es estacionar el vehículo en una zona en la que no moleste y que siempre sea visible y buscar algún medio de transporte alternativo.

Coche estacionado a un borde de la carretera.

Tipos de cadenas

Las cadenas de nieve son los elementos que ponemos en el vehículo y que nos permiten conducir con seguridad en circunstancias de nieve o hielo en la carretera durante el invierno. Existen 4 tipos diferentes de cadenas para el coche:

- Cadena líquida

- Cadena de Tela

- Convencional metálica

- Cadena semiautomática

¿Cuál elegir?

Desde el Gobierno del país de los Pirineos, advierten de que hay gran desconocimiento sobre las cadenas para nieve. Un dato importante es que el 67% de los conductores desconoce como colocar las cadenas en su vehículo. Por este motivo es importante tener en cuenta que no solo basta con disponer de estos elementos, sino que es fundamental saber colocarlos correctamente.

Así, se recomienda realizar pruebas de colocación en seco en un garaje o en una zona protegida. Cuando llegue el momento de tener que utilizar las cadenas en una situación real, seguramente tendrá que hacer la instalación bajo condiciones meteorológicas adversas (bajo frío, humedad, tormenta de nieve, etc.), con guantes y frío en las manos. Por eso, si ha realizado algún ligero entrenamiento con anterioridad lo agradecerá enormemente.

Cadena líquida:

Cadena líquida.

En el mercado se pueden encontrar sistemas de bajo coste como por ejemplo las cadenas líquidas que se comercializan en forma de espray.

Montaje: Rociar el producto por las ruedas motrices del vehículo.

Ventajas:

- Facilidad de utilización: basta con rociar el líquido en la cubierta del neumático.

- Ocupan poco espacio.

- Su coste.

Inconvenientes:

- Efectividad nula con circunstancias climatológicas adversas.

Eficiencia según RACE:

No se recomienda el uso de este tipo de cadenas ante una situación de pérdida de adherencia ya que en las pruebas realizadas por el RACE no obtiene resultados aceptables en las frenadas, aceleración o curva, y además puede incluso degradar el neumático una vez que alcanzamos la pista seca.

Precio: En torno a los 6 u 8 euros.

Cadena de tela:

Cadenas de tela.

Se trata de un sistema que se basa en la adherencia que ofrece el tejido que compone la cadena en la superficie húmeda del pavimento.

Montaje: Es sencillo (duración aproximada de 40 segundos). Se coloca en las ruedas motrices y su instalación es muy similar a la de una funda con la que tapamos el neumático.

Ventajas:

- El espacio que ocupa en el maletero es pequeño.

- La presentación del producto incorpora guantes e instrucciones en varios idiomas.

Eficiencia según RACE:

En las pruebas realizadas en pista el funcionamiento de esta cadena de tela es muy correcto. Resultados muy buenos en las pruebas de control en curva, inicio de la marcha sin pérdida de adherencia y valores excelentes en distancia de frenada a una velocidad de 30 km/hora.

Las pruebas realizadas por el RACE demuestran que la cadena de tela es una opción muy recomendable para los usuarios que circulan eventualmente por zonas de nieve y no tienen práctica en la colocación de cadenas.

Precio: Su relación calidad/precio con un coste que oscila entre los 70 y 100 euros la posiciona entre uno de los mejores puestos del test.

Cadena convencional metálica:

Cadenas metálicas.

Es el sistema más utilizado por los conductores y el más extendido en los puntos de venta. Se trata de una cadena metálica que rodea la banda de rodadura del neumático y que queda firmemente sujeta a través de unos tensores situados en el perfil de la rueda.

Ventajas

- Su coste se sitúa entre los 19 y los 50 euros.

- Es uno de los modelos de mayor durabilidad, buena seguridad y excelente relación calidad precio.

Inconvenientes:

- Compleja instalación. Se tarda aproximadamente unos 4 minutos en realizar la colocación bajo condiciones meteorológicas de frío y humedad. Además hay que asegurarse de su correcto montaje ya que una mala colocación puede aumentar el riesgo de que se suelte la cadena y nos provoque daños mecánicos o en la chapa del vehículo.

- En marcha la cadena es muy ruidosa y transmite mucha vibración al volante.

Eficiencia según RACE

A pesar de sus inconvenientes, este tipo de cadenas de coche tiene una aceptable respuesta ante frenada, adherencia y comportamiento en curva. En resumen, es una buena opción para los habituales de la nieve.

Precio: Entre los 19 y los 50 euros.

Cadenas semiautomáticas

Cadenas semiautomáticas.

Las cadenas más costosas de todas y las que obtuvieron los mejores niveles de seguridad ante circunstancias extremas.

Eficiencia según RACE

Este modelo es altamente recomendable para los que circulan por zonas de nieve y hielo de forma continuada ya que exige una instalación previa en la llanta del neumático.

Su montaje requiere de un buen conocimiento lo que significa entender bien el funcionamiento y las características según el modelo de rueda que monta el vehículo. Desde el RACE recomiendan que para no cometer errores en su instalación acuda a un centro especializado para su correcto montaje.

Una vez montado el soporte se puede circular durante todo el invierno y solo en caso de necesitarlo, colocaremos las cadenas sobre la cubierta del neumático utilizando el soporte previamente instalado. Colocar las cadenas en condiciones de nieve requiere unos 25 segundos.

La respuesta del vehículo en las pruebas de marcha, adherencia en curva y frenada, son excelentes. Siendo una de las mejores del test.

Precio: entre 200 y 600 euros.