Conductores en su coche particular en una vía convencional, el perfil del multado por no llevar cinturón

elEconomista Madrid

El número de ocupantes que no llevan cinturón de seguridad ha aumentado un 7%, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), que entre el 8 y el 14 de marzo detectó 3.914 infracciones de los 327.414 vehículos controlados.

De todas las denuncias interpuestas, el 77% se ha producido en vías convencionales, un dato especialmente preocupante ya que este tipo de vía sigue siendo la más peligrosa y donde mayor número de víctimas mortales se registran.

Además, si se tiene en cuenta los datos de conductores que no hacían uso del cinturón de seguridad, 8 de cada 10 iba a bordo de un turismo particular. Además, 1.313 pasajeros, 789 en asientos delanteros y 524 en asientos traseros, fueron también sancionados por no llevarlo puesto o no hacerlo de la manera correcta. En este sentido, la DGT recuerda que el cinturón es imprescindible también en los asientos traseros

Los agentes de tráfico también han detectado un aumento del número de menores que viaja sin ningún sistema de retención infantil: de los 132 detectados en la campaña de marzo del año pasado, se ha pasado a 192 este año. Este tipo de sistemas son obligatorios en España para todos los niños que tengan una altura igual o inferior a 135 centímetros y estos deben estar adecuados a sus medidas.