¿Cómo acabar con el hielo de balcones, tejados y tuberías? La ola de frío amenaza la salud de los hogares

Adrián Arranz Madrid

La borrasca Filomena sigue haciendo estragos en el centro de la Península Ibérica y tras el temporal de nieve, ha llegado una ola de frío que amenaza con ser más peligrosa por la formación de placas de hielo. Un hecho que, además de originar riesgos en calles y carreteras, pone sobre aviso a los tejados, balcones y tuberías de los hogares españoles.

En los últimos días, varias regiones vienen registrando sus temperaturas mínimas históricas. Mientras en Vega de Liordes (León) se manifestaron los -35,6 grados centígrados más bajos nunca antes vistos en España, otros puntos del país están contando con 20 grados bajo cero o, también curioso, los -15º de Madrid capital.

Temperaturas todas favorables para la creación de hielo tras la nieve acumulada del pasado fin de semana. Por ello, desde las instituciones inciden en la necesidad de eliminar cuanto antes estos fenómenos y luchar para que no se congelen dañando así las superficies y estructuras de las casas.

Cuando deje de nevar es recomendable quitar la nieve acumulada en los balcones antes de que se convierta en hielo esta noche con la bajada de la temperatura. El diseño de la arquitectura del balcón podría tener problemas para soportar tanto peso.#TemporalFilomena — Guardia Civil (@guardiacivil) January 9, 2021

Tejados

Uno de los elementos que más riesgo corre con la ola de frío en los hogares es el tejado de éstos. Para quitar correctamente las capas de nieve, es adecuado proveerse de un rastrillo especial para estas situaciones o, en caso de no poder conseguirlo, un elemento similar. Una vez con ello en mano, habrá que moverlo de lado a lado protegiendo de que no haya desprendimientos a las puertas de los domicilios.

Además, es importante no tirar los desechos de nieve o hielo a la calle, puesto que podrían ocasionar problemas en los viandantes. Se recomienda que se acumulen en un cubo y una vez en el interior, echar agua caliente para favorecer que se derrita.

Balcones

Similar al peligro en los tejados, pero en su caso por el mayor problema de desprendimientos por el considerable peso que puede llegar a acumularse en pequeñas superficies, los balcones presentan otro riesgo ante el hielo. Como en el caso anterior, se recomienda eliminar la nieve antes de que se congele o, de no haberlo conseguido, trabajar durante el día por las mejores condiciones atmosféricas y la ayuda de los rayos de sol.

Según el Código Técnico de Edificación, la sobrecarga de nieve para zonas por debajo de 1.000 metros es de 100 kilos por metro cuadrado. De esta forma, el riesgo serio de derrumbamientos llegaría a partir de los 80 centímetros de nieve.

Tuberías

Por último, otro de los problemas que puede ocasionar la ola de frío en los hogares se da en el interior de estos. Las tuberías tienden a congelarse cuando están durante un tiempo prolongado a temperaturas por debajo de los 0ºC, algo que se cumple en muchas regiones españolas durante estos días.

Buenas noches, ante la previsión de #Heladas nocturnas, por la #OlaDeFrio se llegará hasta -5 grados en la capital.

Se pueden producir la congelación de las tuberías.

Llena la bañera de agua para WC sanitarios.

Así como ollas y botellas para consumo y cocinar. — Protección Civil Madrid (@madridprotcivil) January 10, 2021

Es importante abrir los grifos de vez en cuando para permitir la circulación de agua y que esto ayude a que no se congelen las temperaturas. Además, se recomienda dejar un pequeño goteo, en caso de no estar durante un largo tiempo dentro de casa, o cubrir las tuberías con materiales térmicos como papel, lana o cartón.

Si llegasen a congelarse y el agua ya no saliese por el grifo, el primer paso es no aplicar agua caliente sobre las tuberías ya que podrían reventar. En su lugar, lo mejor es usar calor seco con un secador o calentador y cerrar la llave de paso y vaciar el interior de la instalación si no se va a usar durante un largo periodo de tiempo.