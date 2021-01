Casi un 60% de los españoles pedía medidas más estrictas contra el covid antes de Navidad, según el CIS

Un 59,2% de los españoles consideraba antes de Navidad que el Gobierno y las comunidades autónomas deberían haberse tomado medidas más estrictas ante los riesgos de la pandemia. Así se desprende de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las consecuencias del covid-19, realizada entre los días 11 y 16 de diciembre, cuando ya se temía que el puente previo de la Constitución y la proximidad navideña multiplicarían los casos.

A esa misma pregunta, un 25,8% de los ciudadanos respondía que consideraba adecuadas las restricciones aplicadas. Cabe recordar que en aquellos días Gobierno y CCAA discutían aún un protocolo común para que los desplazamientos de la población en fechas navideñas no agravaran la situación. Sin salir de la misma cuestión, un 4,7% de los encuestados reconocía no tener información suficiente y tan solo un 2,1% aseguraba que no había que adoptar medidas que limiten las libertades.

El tercer estudio del centro presidido por el socialista José Félix Tezanos dedicado a estudiar el impacto del coronavirus en la opinión pública española no recoge ya la habitual pregunta sobre el porcentaje de ciudadanos que estaría dispuesto a vacunarse una vez que estuvieran las dosis. En este sentido, hay que puntualizar que el sondeo se realizó dos semanas antes de que la vacuna de Pfizer llegara a España.

Respecto a la vacuna, lo único que pregunta el CIS es si cuando se tengan ya varias se podrá hacer o no todo lo que se hacía antes de la pandemia. A eso, un 47,6% contesta que sí por un 25,1% que considera que de momento no y un 9,7% que cree que definitivamente no. El porcentaje de los que dudan es de un reseñable 17,1%. De aquellos que responden que no, una quinta parte confiesa no confiar en la vacuna por la la rapidez con la que se ha fabricado y duda de su eficacia.

En el estudio, un 6,7% de los españoles asegura haber pasado el coronavirus, mientras que un 92,4% dice que no. Por otro lado, un 33,7% afirma que algún familiar suyo lo ha padecido, un 47,4% conoce a algún amigo que lo ha tenido y un 75,9% tiene algún conocido que lo ha sufrido. Inquiridos por si alguno de estos familiares o conocidos con covid19 han fallecido, un 7,3% de la población ha perdido a algún familiar, un 8,6% a algún amigo y un 36,8% a algún conocido.

Preguntados por el impacto de la mascarilla, uno de los principales cambios en el día a día de la ciudadanía tras desatarse la pandemia, un 99,2% de los españoles asegura que la usa habitualmente como medida de protección. Cuando se les pregunta a aquellos que han contestado afirmativamente -casi el total- cuántas mascarillas usan a la semana, un 20% de los encuestados asegura que nueve o más, opción seguida de siete (15,5%) y tres (14,3%). Un 6,3% de ellos contesta que utiliza siempre la misma, no desechable. En lo relativo a cuántos horas llevan la mascarilla, un 23,1% asegura que la lleva ocho horas o más cada día y un 20,3% responde que entre una y dos horas.

El CIS también pregunta sobre el uso del gel hidroalcohólico para desinfectarse las manos, contestando un 94,2% que sí lo utiliza. De aquellos que responden afirmativamente, un 63,4% dice que lo emplea al entrar o salir de un comercio por un 42,6% que lo usa siempre, un 37,6% que lo usa cada vez que toca algún objeto (botón, pulsador, picaporte, pasamanos...) y un 37,3% que lo hace al llegar y salir de casa.

Inquiridos sobre si utilizan alguna otra medida de protección, el 75,9% dice que no por un 24% que dice que sí. De estos últimos, la mayor parte, un 44%, desinfecta la casa, objetos, lavadora o utensilios con desinfectante, alcohol, lejía u ozono. Un 22%, asimismo, desinfecta y limpia zapatos o se descalza o deja fuera los zapatos.