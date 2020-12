Cataluña da marcha atrás y restringe la movilidad y establece franjas horarias en la hostelería en Navidad

Cataluña restringirá la movilidad diaria al ámbito comarcal salvo visitas a familiares durante las fiestas de Navidad, sin modificar el máximo de 10 comensales en casa, y establecerá franjas horarias en bares y restaurantes para que estén abiertos solo en las horas de los desayunos y las comidas desde el próximo lunes hasta el 11 de enero.

El Govern endurece, de esta manera, la movilidad al reducirla dentro de la propia comarca, cuando en la actualidad se permitía entre municipios los fines de semana. La comunidad seguirá cerrada perimetralmente, pero en cualquier caso se permitirán desplazamientos por reuniones familiares y también por cuestiones laborales, además de viajes de una única burbuja de convivencia a la segunda residencia.

Las reuniones serán de hasta 10 personas y un máximo de dos burbujas de convivencia para los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre, así como el 6 de enero. Además, el toque de queda (que comienza a las 22.00 horas y finaliza a las 06.00) se retrasa hasta las 01.00 horas el 24 y el 31 de diciembre, mientras que el 6 de enero será hasta las 23.00 horas.

El horario de los bares y restaurantes será de 7.30 a 9.30 para poder ofrecer desayunos y de 13.00 a 15.30 para comidas. Las terrazas seguirán abiertas, los interiores al 30% y se mantiene la posibilidad de pedidos para recoger de 19.00 a 22.00 y a domicilio una hora más, hasta las 23.00 horas.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, han explicado en una rueda de prensa telemática estas medidas "quirúrgicas", que suponen un "paso atrás" en el plan de desescalada.

"No podrá ser la Navidad que querríamos, sabemos que no vamos bien y ante la constatación de que el aumento de contagios no se ha estabilizado y continúa creciendo, el Govern ha decidido actuar porque hay que frenar la covid como sea, cueste lo que cueste", ha afirmado Aragonès.

Illa muestra su "apoyo y plena confianza" a las medidas de un Govern con el que tiene una relación "muy fluida"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mostrado este viernes su "apoyo y plena confianza" a las medidas adoptadas por la Generalitat para frenar el virus.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Illa ha afirmado tener una relación "muy fluida" con los responsables de la Generalitat y ha avalado, antes de que se hicieran públicas, las medidas luego anunciadas, puesto que ha recordado que "corresponde" al ejecutivo catalán tomarlas y no al ministerio que él lidera.