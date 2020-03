Ir o no ir a la manifestación del 8-M por el coronavirus: el (no) consejo de Fernando Simón

La epidemia por coronavirus ha pillado con el paso cambiado a la población española, que hace sólo tres semanas difícilmente imaginaba la magnitud de un brote que ya suma 441 contagiados en nuestro país. Dudas sobre los protocolos sanitarios en cada comunidad autónoma, sobre cómo actuar en las empresas con trabajadores contagiados, sobre la idoneidad de continuar la agenda de competiciones deportivas... Y ahora, a toda esta incertidumbre se une también la de si asistir o no a las manifestaciones masivas que se esperan este domingo 8-M en el Día de la Mujer. | La OMS responde todas las cuestiones sobre el coronavirus

Las manifestaciones feministas en una veintena de ciudades españolas se sucederán este domingo 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. A diferencia de 2018 y 2019, este año no se ha convocado huelga: el llamamiento se ha centrado en la movilización frente a una parada en la actividad de las mujeres.

El Ministerio de Sanidad ha apostado por no suspender estas concentraciones, frente a las medidas opuestas tomadas en ámbitos deportivos, donde se están desarrollando encuentros de competición a puerta cerrada y aplazando citas emblemáticas como la Maratón de Barcelona, cancelada este mismo sábado -se celebrará el próximo 25 de octubre-. Hasta esta mañana, la única indicación que había por parte del Ministerio era ejercer la responsabilidad individual y no acudir a las manifestaciones si se están experimentando síntomas de la enfermedad causasda por el Covid-19, similares a las de los catarros y gripe común.

Sin embargo, la duda persiste. ¿Resulta idóneo acudir a concentraciones masivas en zonas 'calientes' de contagio como Madrid, que se acerca sin pausa a los 200 enfermos? Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, y cara visible de la gestión de la crisis, ha sido preguntado al respecto durante su valoración pública diaria de la epidemia.

El epidemiólogo ha explicado que la manifestación del 8-M tiene poca similitud con otro tipo de aglomeraciones como las derivadas de algunas citas deportivas porque "es una convocatoria dirigida a nacionales", en la que no se espera, "en principio", la presencia de personas procedentes de zonas clasificadas como de riesgo (Japón, Corea del Sur, Norte de Italia, China, Singapur e Irán). La Maratón de Barcelona, por el contrario, reúne a participantes de muchas nacionalidades, algunas de ellas coincidentes con las áreas que sufren transmisión comunitaria generalizada del virus, por lo que ha considerado "lógica" su cancelación.

Ante la petición de un consejo personal para las personas que aún no tengan claro si acudir o no a la manifestación por la igualdad de las mujeres, Simón ha instado a que "cada uno exprese sus ideas como considere", y ha optado por un 'no consejo' como única recomendación a los ciudadanos: que cada uno haga lo que prefiera. "Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera", ha zanjado, con la calmada sonrisa que le caracteriza, para poner fin a su comparecencia diaria.