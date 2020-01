El temporal Gloria devuelve a tierra firme plásticos de hace 40 años

El temporal Gloria que ha dejado 13 muertos en España y daños millonarios ha golpeado con dureza a Cataluña, donde más de la mitad de los municipios se han visto afectados y se han dado escenas muy poco frecuentes. Como las vividas en la costa de Girona por los voluntarios de las tareas de limpieza, que han descubierto que el mar a devuelto a tierra firme plásticos incluso de hace 40 años.

Así lo recoge el Diari de Girona, que informa de que las personas desplazadas al litoral gerundense para su limpieza después de las inundaciones por el temporal han descubierto envases de marcas tan famosas como Frigo o Mistol que corresponden a productos de hace dos, tres o cuatro décadas.

Como siempre, las redes sociales han sido la perfecta caja de resonancia de un fenómeno que ha causado estupor. Marc Mínguez, periodista, contaba en su perfil de Twitter que había hallado en Roses un envase de Tubi Tubi, un helado de Frigo que dejó de venderse en 1993, hace 27 años.

He anat a córrer pel passeig de Roses després del temporal #Gloria d'aquests dies. Entre les algues que hi ha arrossegat el mar he trobat això: un envàs en perfecte estat de Tubi Tabi, un gelat de Frigo que es va deixar de fer l'any 1993. Tenim el que ens mereixem.#TemporalTV3 pic.twitter.com/04JhUQRyK5