Skoda Epiq: así será el SUV eléctrico más asequible de la marca que se fabricará en España desde 2026

El Skoda Epiq anticipa un SUV eléctrico compacto, funcional y asequible que marcará un nuevo hito en la estrategia de electrificación del Grupo Volkswagen. Su producción se llevará a cabo en Navarra, convirtiéndose en uno de los pilares del ambicioso proyecto eléctrico europeo del consorcio alemán.

Skoda ha desvelado oficialmente el Epiq, su nuevo prototipo de SUV urbano 100% eléctrico, que no solo destaca por su diseño minimalista y funcionalidad práctica, sino también por su relevancia estratégica. Será un modelo muy español porque se fabricará en nuestro país a partir de 2026. El modelo se ensamblará en la planta de Volkswagen Navarra, en el marco del proyecto Electric Urban Car Family (EUCF), una iniciativa clave del Grupo Volkswagen para democratizar la movilidad eléctrica en Europa.

Hasta 425 km de autonomía

Con 4,10 metros de longitud, cinco plazas y un maletero de 475 litros, el Skoda Epiq está concebido como un compañero versátil para el día a día, gracias también a una autonomía prevista de hasta 425 kilómetros. Estará basado en la nueva plataforma MEB Entry del grupo alemán, la misma que utilizarán otros modelos eléctricos urbanos como el Cupra Raval y los Volkswagen ID.2 e ID.2X.

El Epiq será el primer modelo de la marca checa en adoptar por completo el lenguaje de diseño Modern Solid, caracterizado por líneas robustas y limpias, un interior centrado en la funcionalidad digital, y soluciones prácticas bajo la filosofía Simply Clever. En su interior, destacarán los botones físicos, mandos hápticos y soluciones de carga inalámbrica que buscan conjugar tecnología y sencillez en un entorno compacto.