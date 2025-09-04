Fiat completa la gama del Grande Panda con una nueva versión de gasolina desde 14.950 euros

Fiat incorpora una motorización de gasolina a la gama del nuevo Grande Panda, que ya contaba con versiones híbrida y eléctrica. El modelo se ofrece en tres niveles de acabado y completa una oferta pensada para distintos perfiles de usuario y necesidades de movilidad.

Fiat ha abierto oficialmente los pedidos de la nueva versión de gasolina del Grande Panda, ampliando así la oferta mecánica de su urbano con tres opciones de propulsión: gasolina, híbrida y 100% eléctrica. El nuevo modelo parte de un precio base de 14.950 euros y se suma a una estrategia de diversificación que busca cubrir un amplio espectro de usuarios y situaciones de uso.

Un gasolina de 100 CV

La variante de gasolina monta un motor turboalimentado de 1.2 litros y tres cilindros que entrega 100 CV (74 kW) y 205 Nm de par. Esta versión se asocia a una caja de cambios manual de seis velocidades e incorpora sistema Start&Stop, lo que permite mejorar la eficiencia en entornos urbanos.

Además del nuevo gasolina, el modelo está disponible con un híbrido que combina un motor de 110 CV (81 kW) con una batería de iones de litio de 48 voltios y una transmisión eDCT de doble embrague. También con un modelo eléctrico equipado con una batería de 44 kWh y un motor de 83 kW (113 CV), que luce la etiqueta CERO.

Ta son tres las variantes para el Grande Panda, con etiquetas C, ECO y CERO.

Todas las versiones cuentan con tres acabados: Pop, Icon y La Prima. El nivel de entrada Pop incluye climatización manual, un cuadro digital de 10 pulgadas, base para smartphone y un paquete completo de seguridad con seis airbags y asistentes de conducción. El acabado intermedio Icon añade faros LED, pantalla táctil de 10,25 pulgadas con conectividad inalámbrica y mejoras estéticas. La Prima, la opción más equipada, incorpora llantas de 17 pulgadas, cámara trasera, navegación integrada y materiales sostenibles en el interior.

En términos de diseño, el Grande Panda mantiene una identidad visual marcada, inspirada en el modelo original de los años 80. Se destacan las proporciones rectas, los faros Led de estilo píxel, las luces traseras cúbicas y las letras "PANDA" en relieve sobre las puertas.

En el interior, el vehículo ofrece una habitabilidad optimizada, con buen espacio para los hombros, soluciones de almacenamiento funcionales y tecnología orientada al uso diario.

Fiat ofrece la gama en siete colores: Blanco Gelato, Negro Cinema, Rojo Passione, Azul Acqua, Amarillo Limone, Azul Lago y Bronze Luna.