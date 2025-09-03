Volkswagen transforma su gama y anticipa tres nuevos modelos

Volkswagen acaba de anunciar que optan por simplificar la forma en que se denominan sus modelos y motorizaciones para que sea más fácil para el usuario diferenciar y entender su gama.

En el caso de Audi que comenzó por denominar a sus modelos eléctricos con el apellido e-tron, pasó un tiempo después a dejar los modelos pares para modelos eléctricos y los impares para combustión, hasta que hace unos meses decidieron volver al origen y construir una gama completa con motorizaciones mxitas.

En ella, la idea es que el apellido e-tron volviese a dar nombre a los eléctricos, empezando por el A6 que se presentó primero en elétrico y después en combustión, siendo el primer Audi en compartir ambas motorizaciones.

Los nuevos Nuevo Volkswagen ID Polo y ID Polo GTI. Volkswagen

Ahora, Volkswagen ha optado por seguir la trayectoria de sus compañeros de grupo y ha decidido que la gama este mixta, diferenciándolos por el apellido ID. El primer modelo en este caso será el mítico Polo, que se lanzará en 2026 con el apellido ID y que se sumará a su hermano de motor térmico.

El director general de Volkswagen, Thomas Schäfer así lo justifica: "Los nombres de nuestros modelos están firmemente arraigados en la mente de las personas. Son sinónimo de una marca fuerte y encarnan características como la calidad, el diseño atemporal y las tecnologías para todos. Por eso estamos trasladando nuestros nombres de siempre al futuro. El ID. Polo es solo el principio".

Nuevo Volkswagen ID Polo. Volkswagen

Y no podríamos estar más de acuerdo, mantener los nombres históricos ¡debería ser una obligación! (e incluso recuperarlos como en el Renault 5, aunque en otros casos ese nombre denominase a un modelo legendario y ahora el nuevo modelo no tenga nada que ver si quiera en el mismo segmento, pero eso es otro tema…).

En Volkswagen entienden la denominación ID como sinónimo de tecnología avanzada y movilidad eléctrica, lo que sumado a un nombre como Polo que transmite calidad y seguridad, en un momento que no podía ser mejor: su 50 aniversario, momento que aprovechará la marca para poner un punto y seguido, marcando un nuevo capítulo en u historia.

Nuevo Volkswagen ID Polo. Volkswagen

Pero no, no vendrá solo, ya que su hermano vitaminado le acompañará más adelante en 2026, el mítico GTI también existirá en eléctrico y Martin Sander, miembro del Comité ejecutivo así lo explica: ""Estamos llevando una de nuestras marcas más fuertes, GTI, al mundo eléctrico. El modelo ID. GTI Concept2, que también se lanzará en 2026, entrará en producción como ID. Polo GTI1. Ofrecerá una dinámica excepcional y mucho placer de conducción ".

Además, la marca alemana presentará el día previo al Salón (día 7) un nuevo SUV compacto 100% eléctrico denominado como ID GTI Concept que entrará en producción en 2026. Tanto el Polo como el GTI modelos harán su primera aparición pública en casa, concretamente en el Salón del Automóvil de Munich del 8 al 14 de septiembre.