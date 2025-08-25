Audi presenta la variante Sportback del nuevo Q3, su modelo más vendido en España

Audi refuerza su ofensiva en el segmento compacto premium (C-SUV) con la llegada de la tercera generación del Q3 y su esperada variante Sportback, una versión que combina la versatilidad de un SUV con la estética deportiva de un coupé. Tras más de diez años de éxito comercial y más de dos millones de unidades vendidas en todo el mundo, el modelo compacto de los cuatro aros se renueva con más diseño, tecnología y eficiencia.

Diseño atlético y con identidad propia

El nuevo Q3 se distingue por un diseño más musculoso (que en foto y vídeo puede llegar a confudnirse con un Q5 pese a mantener las dimensiones de su predecesor), con la icónica parrilla Singleframe y unos grupos ópticos estilizados que marcan su carácter deportivo. En el caso del Sportback, la línea del techo cae 29 mm respecto al SUV, lo que refuerza su silueta dinámica y su perfil coupé (algo que personalmente me parece que le apunta un plus no solo de deportividad, sino también de estilo al diseño).

La parte trasera del Q3 Sportback estiliza su aspecto deportivo con esos 29mm de caída extra en el maletero frente al Q3 estándar. Audi

La zaga ofrece aún más personalidad, con la posibilidad de equipar luces traseras OLED digitales y los icónicos aros de Audi iluminados. Las llantas son de hasta 20 pulgadas, en las ediciones S line y Black line, y tiene disponibles once colores de carrocería —con nuevos tonos exclusivos como el Verde Sage o el Marrón Madeira mate— que completan una oferta de personalización única en el segmento.

Tecnología de iluminación: a la vanguardia de la técnica

El Q3 Sportback estrena, por primera vez en un Audi compacto, los faros Matrix LED digitales con tecnología micro-LED, capaces de proyectar firmas lumínicas personalizables y funciones de seguridad avanzadas, como la guía de carril o advertencias visuales de peligro en carretera. Una innovación que convierte a la iluminación en un auténtico asistente de conducción.

Los faros Matrix LED de Audi presentes en el nuevo Q3 Sportback. Audi

Un interior digital y más práctico

El habitáculo da un salto adelante con el Digital Stage, formado por una instrumentación digital de 11,9 pulgadas y una pantalla táctil MMI de 12,8", con sistema operativo Android Automotive OS y asistente de voz con IA. A esto se suma un nuevo volante multifunción con mandos integrados en columna, que permite liberar espacio en la consola central.

El interior se mantiene fiel a su esencia, adaptándose a los nuevos tiempos con una mayor digitalización y confort. Audi

El confort no se queda atrás: asientos traseros deslizantes, maletero de hasta 1.289 litros, posibilidad de acristalamiento acústico y un sistema de sonido premium SONOS con 12 altavoces. Además, Audi refuerza su compromiso con la sostenibilidad con materiales reciclados en tapicerías y alfombrillas.

Motores eficientes y como no podías ser de otro modo, electrificación

La gama mecánica del nuevo Q3 Sportback arranca con el 1.5 TFSI MHEV de 150 CV (con etiqueta ECO) y el 2.0 TDI de 150 CV, ambos con cambio S tronic de siete velocidades. Para los que buscan más prestaciones, están disponibles versiones de gasolina con hasta 265 CV y tracción quattro.

El nuevo volante de Audi que hemos visto en modelos lanzados desde el RS3 como el A6 e-tron, el Q6 e-tron op el nuevo A5, presente en el Q3. Audi

La gran novedad es el Q3 Sportback e-hybrid de 272 CV, que combina un motor 1.5 TFSI con un propulsor eléctrico y una batería de 25,7 kWh. Homologa hasta 118 km de autonomía eléctrica (WLTP), luce la etiqueta Cero emisiones de la DGT y además, puede beneficiarse del Plan MOVES III con hasta 7.000 € de ayuda a la compra.

Conducción más refinada y segura

Audi ha optimizado la suspensión del Q3 con nuevas opciones de control de amortiguación y dirección progresiva, mejorando la agilidad sin perder confort. Entre los asistentes más destacados figura el conducción adaptativa plus, capaz de guiar el vehículo de forma semiautónoma en autopistas y realizar cambios de carril asistidos a partir de 90 km/h.

A esto se se suman el aparcamiento asistido con memoria de maniobras, el asistente de marcha atrás y una cámara interior que monitoriza la atención del conductor.

Precio y disponibilidad en España

Los pedidos del nuevo Audi Q3 Sportback se abrirán el 28 de agosto, con las primeras entregas previstas para noviembre. En el mercado español, el precio de partida será de 48.490 € para las versiones de combustión, mientras que el Q3 Sportback e-hybrid arrancará en 57.990 €.

Sin duda, el Q3 Sportback es un coche único con un estilo y presencia propias, gracias a su diseño emocional que no sigue las líneas genéricas como hacen otras marcas, algo que augura que mantendrá el éxito en el mercado de su predecesor. Audi

Con este lanzamiento, Audi reafirma su apuesta por la electrificación, la digitalización y el diseño emocional, posicionando al Q3 Sportback como una de las opciones más atractivas del segmento compacto premium.