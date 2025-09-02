Leapmotor cubrirá los 4.500 euros del Plan Moves III en las comunidades sin fondos

La marca asumirá el importe de las ayudas públicas del Plan Moves III para los clientes que compren un Leapmotor C10 REEV en septiembre y matriculen el vehículo ese mismo mes, en las regiones donde ya se han agotado los fondos.

Leapmotor anuncia que asumirá el importe equivalente al Plan Moves III —hasta 4.500 euros— en aquellas comunidades autónomas donde el presupuesto de estas ayudas públicas ya se ha agotado. Esta medida se aplicará a los pedidos del modelo Leapmotor C10 REEV realizados durante el mes de septiembre y cuya matriculación también se produzca dentro del mismo periodo.

La decisión afecta directamente a regiones como Madrid, Cataluña y Galicia, donde los fondos del Moves III ya se han consumido, así como al País Vasco, donde están a punto de agotarse. Con esta acción, la marca busca facilitar el acceso a vehículos electrificados a pesar de las diferencias territoriales en la distribución de ayudas públicas.

Un SUV con tecnología de autonomía extendida

El Leapmotor C10 REEV combina un sistema de propulsión eléctrico con un motor de gasolina de 1.5 litros, encargado exclusivamente de recargar la batería cuando se agota, sin necesidad de enchufes. Esta configuración permite al vehículo alcanzar hasta 974 kilómetros de autonomía total, con un consumo combinado homologado de 0,4 l/100 km y unas emisiones de solo 10 g/km de CO?, lo que le otorga la etiqueta CERO de la DGT.

En términos de prestaciones, el modelo ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y un par motor de 320 Nm. La batería permite recorrer hasta 145 kilómetros en modo completamente eléctrico. Entre sus características técnicas, destaca también el sistema de frenada regenerativa.

Interior del Leapmotor C10 REEV.

El Leapmotor C10 REEV ha obtenido cinco estrellas en los test de seguridad EuroNCAP y cuenta con 17 funciones avanzadas de asistencia a la conducción bajo el sistema Leap Pilot, incluyendo frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo o alerta de ángulo muerto, entre otros.

En materia de seguridad pasiva, incorpora múltiples airbags, control electrónico de estabilidad (ESP), control de tracción, sistema antibloqueo de frenos (ABS) y control de presión de neumáticos. Además, incluye faros LED de alta intensidad para mejorar la visibilidad en condiciones adversas.