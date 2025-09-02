BYD Seal 6 DM-i y Touring: nuevos híbridos enchufables con hasta 105 km eléctricos y más de 1.500 km de autonomía total

La marca china BYD lanza en Europa su nueva berlina y su primer modelo familiar híbrido enchufable, el Seal 6 DM-i y el Seal 6 DM-i Touring. Ambos modelos destacan por su elevada autonomía, equipamiento completo y una gama que apuesta por la eficiencia sin renunciar a prestaciones.

BYD continúa su expansión en el mercado europeo con el lanzamiento del Seal 6 DM-i y su variante familiar, el Seal 6 DM-i Touring. Los veremos en el Salón del Automóvil de Múnich 2025 y se posicionan en el segmento D como alternativas directas a modelos como el Skoda Superb iV o el Volkswagen Passat GTE. Están equipados exclusivamente con tecnología híbrida enchufable Dual Mode (DM-i), con una autonomía eléctrica de hasta 105 km y una autonomía combinada que puede alcanzar los 1.505 km según versión.

Variante berlina del Seal 6.

Carrocería familiar el nuevo BYD.

El BYD Seal 6 DM-i combina un motor gasolina de 1.5 litros con un motor eléctrico alimentado por la Blade Battery de la marca. Hay dos configuraciones disponibles: la versión Boost, con una batería de 10,08 kWh y 184 CV de potencia combinada, y las versiones Comfort Lite y Comfort, con una batería de 19 kWh, 212 CV y hasta 105 km de autonomía eléctrica (100 km en la versión Touring). Todas las versiones incorporan un cargador embarcado de hasta 6,6 kW y permiten carga rápida en corriente continua hasta 26 kW.

Dos carrocerías, un mismo enfoque de eficiencia

Con una longitud de 4,84 metros y una distancia entre ejes de 2,79 metros, ambos modelos ofrecen un amplio espacio interior y capacidades de maletero competitivas: hasta 1.370 litros en el sedán y hasta 1.535 litros en el familiar, con los asientos traseros abatidos.

Boca de carga para la berlina (arriba) y para el familiar.

El diseño exterior sigue el lenguaje estético Ocean de BYD, con líneas fluidas, una parrilla cerrada, faros LED y soluciones aerodinámicas como manillas enrasadas y bajos coeficientes de resistencia, de 0,28 en el Touring.

En el interior, el Seal 6 destaca por una presentación moderna, sin botones físicos en el salpicadero, con una gran pantalla táctil central de hasta 15,6 pulgadas (según versión), instrumentación digital de 8,8 pulgadas y conectividad completa. El equipamiento de serie incluye asientos delanteros eléctricos, control de crucero adaptativo, cámara trasera y sensores de aparcamiento. La versión Touring añade portón trasero eléctrico y barras de techo.

Sin botones físicos en el salpicadero.

El sistema de propulsión híbrido enchufable DM-i prioriza el funcionamiento eléctrico en ciudad y trayectos cortos, pero permite viajes de largo recorrido sin recurrir a la recarga gracias a su autonomía combinada. El sistema puede funcionar en modo serie (el motor térmico carga la batería) o en modo paralelo (ambos motores impulsan las ruedas), dependiendo de la demanda de potencia.

Precios y disponibilidad

La gama del BYD Seal 6 DM-i ya está disponible para pedidos en Europa, con entregas previstas a partir de finales de 2025. Aunque los precios finales no se han confirmado oficialmente para España (eso será durante el Salón de Múnic), BYD mantiene su estrategia de ofrecer una relación calidad/precio muy competitiva, con un coste significativamente inferior al de modelos comparables del mercado europeo. En Francia los precios parten de 38.490 euros.