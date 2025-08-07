El nuevo BYD Atto 2 ya está disponible desde 15.990 euros con ayudas y financiación

La marca china lanza una nueva campaña comercial que permite adquirir el nuevo SUV urbano eléctrico Atto 2 por menos de 16.000 euros.

La oferta comercial que pone sobre la mesa BYD es para su SUV urbano eléctrico Atto 2 (4,31 metros de largo), que puede adquirirse ahora desde 15.990 euros. Esta cifra es el resultado de la suma de diferentes incentivos, entre ellos el Plan Moves III con achatarramiento, campañas promocionales de la marca y una financiación específica que requiere un importe mínimo a financiar de 15.000 euros.

El Atto 2, que se posiciona como el SUV más compacto de la gama eléctrica de BYD en Europa, está disponible en dos versiones: Active Urban Edition y Boost Urban Edition. Ambas comparten la misma base técnica, con un motor eléctrico de 130 kW (177 CV) y una batería Blade Battery de 45,1 kWh, que proporciona hasta 312 km de autonomía en ciclo combinado WLTP, y hasta 463 km en entornos urbanos. La carga rápida permite recuperar del 30 al 80% de la batería en 28 minutos.

Uno de los elementos más distintivos del modelo es la tecnología Cell to Body (CTB), una arquitectura estructural que integra la batería en el chasis del vehículo para mejorar la rigidez, el espacio interior y la seguridad. Se trata de una innovación exclusiva de BYD que rara vez se encuentra en modelos de este segmento.

Un coche bien equipado

En términos de equipamiento, la versión más básica, Active Urban Edition, incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, iluminación LED completa, techo panorámico, acceso sin llave por NFC, pantalla táctil rotativa de 10,1 pulgadas, tapicería en cuero vegano y conectividad V2L.

La versión Boost Urban Edition añade mejoras como asientos calefactables, cámara 360º, pantalla de 12,8 pulgadas, iluminación ambiental o sistema de sonido con ocho altavoces, entre otros.

Además del precio promocional de partida, los clientes particulares pueden acceder a un descuento adicional de 950 euros mediante la bonificación de los CAEs (Certificado de Ahorro Energético).