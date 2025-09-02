Un conductor recibe una multa de 121.000 euros por superar en 30 km/h el límite de velocidad en esta carretera

Un conductor finlandés recibió una sanción histórica de 121.000 euros tras ser cazado a 30 km/h por encima del límite. En Finlandia, las multas de tráfico se calculan en función de los ingresos del infractor, lo que convierte cada exceso de velocidad en un riesgo millonario para los más ricos.

El 36,4%% de los coches en España tienen registros de daños, una cifra que sitúa al país por debajo de la media europea (concretamente en el puesto 17), según el Índice de Transparencia del Mercado de Vehículos Usados, elaborado por la empresa carVertical. Según el informe, España se encuentra entre los países europeos con "bajas multas por velocidad y bajos índices de daños". Desde la empresa, dedicada a analizar historiales de vehículos, elevar la velocidad en zonas urbanas en tan solo 1 km/h puede incrementar el riesgo de accidentes hasta en un 4%.

España es uno de los países donde las multas por exceso de velocidad son relativamente moderadas. Por ejemplo, sobrepasar el límite de velocidad en 15 km/h en España conlleva una multa de 50 euros (si no se paga en 20 días, la multa puede aumentar a 100 euros).

Las multas según los ingresos del conductor

Los países escandinavos como Suecia, Dinamarca y Finlandia son los que imponen las más altas de toda Europa por velocidad y ello les permite ser las naciones con índices de daños más bajos en sus vehículos.

En Dinamarca, por ejemplo, superar el límite de velocidad en hasta 15 km/h supone una multa de 3.000 DKK (unos 402 euros). Otros países como Finlandia, Suecia o Suiza utilizan un sistema de multas que varía en función de los ingresos del conductor.

De hecho en Finlandia, en el año 2023, un conductor recibió una multa de 121.000 euros por superar el límite de velocidad por 30 km/h.

Los países con las cuantías más bajas

En contraste, muchos países de Europa Central y Oriental tienen multas por exceso de velocidad relativamente bajas y tasas de daños más elevadas. En Polonia, a modo de ejemplo, la multa por exceso de velocidad de hasta 15 km/h es de 100 PLN (24 euros), en Letonia es de 40 euros, y en Eslovaquia, de 39 euros.

"En Europa, las multas por exceso de velocidad de hasta 15 km/h pueden oscilar entre 10 y más de 200 euros. Si bien es cierto que los países con multas más elevadas suelen tener menos vehículos accidentados, también hay que tener en cuenta la cultura de conducción: el grado de tolerancia de los conductores hacia las infracciones de las normas de tráfico difiere considerablemente en toda Europa" concluye el experto en el mercado de automoción de carVertical, Matas Buzelis.