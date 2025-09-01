Stellantis Pro One presenta cinco vehículos en Caravan Salon Düsseldorf 2025: desde furgonetas hasta microcoches eléctricos

Stellantis Pro One participa en el Salón del Caravaning de Düsseldorf, 2025 (del 29 de agosto al 7 de septiembre) con una gama de cinco vehículos, incluyendo furgonetas de Citroën, Peugeot y Fiat Professional, además de soluciones de micromovilidad eléctrica con el Citroën Ami Buggy y el Fiat Topolino.

Las marcas Citroën, Peugeot y Fiat Professional comparten el stand ubicado en el pabellón 16 (B41), donde exhiben propuestas orientadas tanto al sector camper como a la micromovilidad.

Citroën Jumpy TL

Citroën muestra la versión TL del Jumpy, con motor 2.0 BlueHDi de 106 kW (144 CV) y cambio manual de seis velocidades. El modelo se distingue por su acabado Negro Perla Nera, llantas de 17 pulgadas y una configuración interior con dos asientos calefactados, climatización automática, pantalla táctil de 10 pulgadas y retrovisores eléctricos calefactables. De serie incluye cámara trasera, sensores de estacionamiento y cuatro airbags. Entre las opciones destacan el control de crucero adaptativo, freno de estacionamiento eléctrico y barra de remolque desmontable.

Peugeot Boxer TL

Peugeot presenta el Boxer TL con motor 2.2 BlueHDi de 103 kW (140 CV) y transmisión automática de ocho velocidades. El acabado Gris Trueno incluye dirección asistida eléctrica, retrovisores calefactables y neumáticos M+S. Entre los paquetes opcionales, el Pack Co-Driver ofrece conducción semiautónoma de nivel 2, mientras que el Pack Vision Lounge añade cámara de visión 360°, sensores de ángulo muerto, pantalla digital de 10 pulgadas y climatizador automático.

Fiat Ducato "Back to Back"

Fiat Professional lleva al salón dos unidades del Ducato configuradas en formato "Back to Back", destinadas a carroceros de autocaravanas de alta gama. Ambas unidades montan motores 2.2 Multijet de 132 kW (180 CV) y transmisión automática. El chasis AL-KO permite una mayor carga útil, piso rebajado y una masa máxima de 4,4 toneladas. El equipamiento incluye dirección asistida eléctrica, control de tracción, ESC y asientos individuales. Se ofrecen opciones como asientos giratorios tipo capitán y volante multifunción de cuero.

Citroën Ami Buggy y Fiat Topolino

Como parte de su oferta de micromovilidad, Stellantis presenta el Citroën Ami Buggy y el Fiat Topolino. Ambos modelos 100% eléctricos tienen una autonomía de 75 km y una velocidad máxima de 45 km/h. Están pensados para trayectos cortos dentro del entorno vacacional y pueden conducirse desde los 15 años con permiso AM. Su tamaño compacto permite transportarlos en remolques junto con autocaravanas o campers.