Leapmotor C10: el SUV eléctrico que integra Spotify y TikTok en su sistema de infoentretenimiento

El Leapmotor C10, el SUV electrificado de la marca china, incorpora de serie Spotify y TikTok en su sistema de infoentretenimiento. Esta apuesta por la conectividad convierte el habitáculo del vehículo en un auténtico centro multimedia sobre ruedas.

Leapmotor sigue apostando fuerte por la innovación tecnológica. Su SUV C10, disponible en versión 100 % eléctrica ( hasta 420 km de autonomía) y en variante híbrida enchufable (REEV), con 145 km de autonomía eléctrica, integra directamente las aplicaciones Spotify y TikTok en su sistema de infoentretenimiento, sin necesidad de vincular el móvil ni instalar apps externas. De esta forma podremos acceder a nuestra playlists, podcasts y contenido viral de TikTok directamente desde la pantalla táctil del SUV.

Comentar que en materia de motores, el modelo añadirá a la gama a finales de año otra versión eléctrica, con dos motores, tracción total (AWD) y 585 CV.

Etiqueta CERO para el SUV C10.

Gracias a una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas en alta definición (2.560 x 1.440 píxeles), los ocupantes pueden disfrutar de música en streaming, listas de reproducción personalizadas, podcasts y contenido viral con una interfaz intuitiva, inspirada en el diseño de smartphones y tablets. También se controla la radio y el teléfono, el navegador, la calefacción o el aire acondicionado.

Experiencia sonora cuidada al detalle

Asimismo, el C10 incorpora un sistema de audio envolvente 7.1 con 12 altavoces y 840 W de potencia, desarrollado internamente por Leapmotor. Su ecualizador permite seleccionar distintos modos de audio (Enjoy, Surround, Theater, Dynamic), adaptando el sonido a cada preferencia.

También está equipado con iluminación ambiental multimodo que mejora el ambiente interior, así como por un parasol eléctrico, que mantiene un ambiente fresco durante los meses de verano.