El Jaecoo 5 ya tiene precio para España: un SUV con apariencia de Land Rover por 19 mil euros

El mercado de los SUV compactos en España suma un nuevo contendiente dispuesto a dar mucho de qué hablar. Se trata del Jaecoo 5, un modelo que aterriza con una propuesta difícil de igualar: diseño atractivo, equipamiento de alta gama, una completa oferta multienergía y un precio de acceso desde 19.990 € con promoción en su versión gasolina Pure.

Jaecoo apuesta con este lanzamiento por un vehículo versátil y moderno, capaz de satisfacer tanto a quienes buscan un SUV funcional y económico como a quienes quieren dar el salto a la electrificación sin un gran desembolso.

Una gama multienergía pensada para todos

El nuevo Jaecoo 5 estará disponible en tres variantes de motorización:

Gasolina: con un precio PVP desde 27.500 €, pero con promoción desde 19.990 € en la versión Pure.

Híbrida HEV: por 30.000 €, con una diferencia de solo 2.500 € respecto a la de gasolina, lo que facilita la transición hacia una opción más eficiente.

100 % eléctrica: con un precio de partida de 35.500 € y autonomía superior a 400 km.

La versión híbrida destaca especialmente por contar con la etiqueta ECO de la DGT, lo que le garantiza ventajas de movilidad en entornos urbanos: acceso a zonas restringidas, aparcamiento bonificado y mayor libertad en episodios de alta contaminación.

Las primeras unidades de gasolina y eléctricas llegarán a los concesionarios en octubre, mientras que la variante híbrida se estrenará a finales de año.

Estilo moderno y espacio inteligente

El Jaecoo 5 mide 4,38 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,65 de alto, unas dimensiones que lo sitúan en el corazón del segmento SUV compacto. Su diseño exterior combina elegancia y carácter gracias a la calandra frontal con barras verticales en cascada, unas líneas limpias inspiradas en la naturaleza y ópticas LED tanto delante como detrás.

En el interior, el modelo sorprende por la anchura más generosa de su segmento y por una atmósfera luminosa gracias al techo solar panorámico de 1,45 m². La tecnología es otro de sus puntos fuertes: incorpora una gran pantalla táctil vertical de 13,2 pulgadas para el sistema multimedia, acompañada por un cuadro de instrumentos digital de 8,88".

Motores y rendimiento

En el apartado mecánico, el Jaecoo 5 ofrece como hemos mencionado más arriba, tres opciones adaptadas a diferentes necesidades:

Gasolina: monta un motor 1.6 TGDI de 145 CV asociado a una caja de cambios automática DCT de 7 velocidades. Una mecánica equilibrada entre eficiencia y prestaciones para el día a día.

Híbrido HEV: gracias a la tecnología SHS, alcanza 224 CV de potencia, combinando lo mejor del motor térmico con el eléctrico para una conducción eficiente y dinámica.

Eléctrico: con más de 400 km de autonomía combinada, se presenta como la alternativa cero emisiones para quienes buscan el máximo ahorro en uso urbano y viajes interurbanos.

Seguridad y fiabilidad probada

La seguridad ha sido un eje central en el desarrollo del Jaecoo5. Su carrocería ofrece alta rigidez torsional, suspensiones independientes y cuenta con hasta 19 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos control de crucero adaptativo, frenada autónoma de emergencia y asistente de mantenimiento de carril.

El modelo ha completado más de 2 millones de kilómetros de pruebas en todo tipo de superficies, desde carreteras urbanas hasta terrenos off-road, lo que asegura robustez y fiabilidad en cualquier condición.

Un SUV con gran relación calidad-precio

Con su llegada al mercado español, el Jaecoo 5 se convierte en una alternativa muy atractiva dentro de un segmento donde la competencia es feroz. Su precio promocional de 19.990 €* en la versión Pure gasolina lo coloca entre los SUV más accesibles del momento, sin renunciar a un completo equipamiento de serie ni a la tecnología más avanzada.

Además, su propuesta multienergía ofrece a los clientes la libertad de elegir entre gasolina, híbrido o eléctrico según sus necesidades y presupuesto, con una diferencia de precios bien ajustada que facilita la decisión de compra.

Conclusión: un nuevo jugador que viene para quedarse

El Jaecoo5 combina estilo, tecnología, seguridad y versatilidad con un precio muy competitivo. Su equipamiento premium, el diseño pet-friendly, las opciones multienergía y la posibilidad de acceder a un híbrido por apenas 2.500 € más que la versión de gasolina lo convierten en una opción especialmente atractiva para familias jóvenes y conductores urbanos que buscan un SUV compacto con mucho que ofrecer.

Con entregas programadas desde octubre y un planteamiento innovador en todos los sentidos, el Jaecoo5 llega a España para convertirse en un peso pesado del segmento.