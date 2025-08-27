Inspirado en Winston Churchill: Land Rover presenta esta edición limitada del Defender V8

Land Rover Classic ha anunciado una nueva joya para coleccionistas y entusiastas: el Classic Defender V8 Churchill Edition, una edición limitada de tan solo diez unidades que rinde homenaje al mítico Series I "UKE 80" de 1954, vehículo personal de Sir Winston Churchill. Un modelo exclusivo creado bajo el programa Works Bespoke, que combina la autenticidad histórica con la ingeniería y el lujo contemporáneos.

Un homenaje a un icono británico

El Churchill Edition nace a partir de una idea de Emil Frey, concesionario y custodio del Series I original de Churchill, actualmente expuesto en el Museo de Clásicos de Safenwil (Suiza). Los especialistas de Land Rover Classic viajaron hasta allí para analizar cada detalle: desde la pintura Bronze Green original hasta la tapicería en piel. El resultado es un Defender que refleja fielmente el carácter del vehículo de Churchill, pero con las prestaciones y el refinamiento de un todoterreno moderno, o mejor dicho: lo mejor de ambos mundos.

Diseño exterior: tradición y personalidad inglesa

La carrocería se viste con el emblemático Bronze Green, tono histórico reproducido al milímetro respecto al "UKE 80". Las llantas de acero de 16 pulgadas y los perfiles de refuerzo galvanizados acentúan la robustez clásica, mientras que detalles como la rejilla metálica, el paragolpes galvanizado y las insignias exclusivas rematan la estética. En el frontal destaca un detalle sobre el resto: el contorno negro mate de los faros, inspirado en el lugar donde se situaba la matrícula del vehículo original de Churchill.

Interior: lujo artesanal inspirado en Chartwell

El habitáculo combina historia y sofisticación. La piel similar a la anilina Bridge of Weir en tono Bottle Green cubre diferentes superficies, incluidas las asas del pasajero, y contrasta con el refinamiento de la piel Windsor en color Ebony. El cuadro de instrumentos integra un reloj exclusivo con esfera azul y detalle en rojo inspirado en el champán Pol Roger, el favorito del ex primer ministro británico. Una muestra del mimo artesanal que caracteriza al programa Works Bespoke, y de la atención al detalle de la marca.

Ingeniería moderna para un clásico atemporal

Bajo el capó, cada Churchill Edition incorpora el V8 de 5,0 litros atmosférico de Land Rover, que entrega 405 CV y 515 Nm, asociado a una transmisión automática ZF de ocho velocidades. Con esta configuración, el Defender alcanza los 100 km/h en apenas 5,9 segundos en la versión 90 (6,1 en la 110).

El chasis ha sido actualizado con suspensión Eibach, barras estabilizadoras renovadas y frenos Alcon de alto rendimiento (discos de 335 mm delante y 300 mm detrás). La dirección de recirculación de bolas también se ha rediseñado para ofrecer una respuesta más precisa, mientras que el sistema de infoentretenimiento Land Rover Classic aporta funciones actuales (navegación, Bluetooth, radio digital) con estética retro.

Carrocerías a medida

Cada unidad se fabricará bajo pedido, ofreciendo tres configuraciones: Station Wagon 90 o 110 y Soft Top 90. Esta última incorpora una capota de tela hecha a medida, inspirada en el último Defender clásico producido en Solihull en 2016. Los paneles laterales y traseros pueden abrirse mediante cremalleras, ofreciendo flexibilidad entre protección y conducción a cielo abierto.

Un legado histórico

El Series I "UKE 80" se entregó a Churchill el 30 de noviembre de 1954, como regalo de su 80 cumpleaños. Modificado a su medida, incluía un asiento de pasajero ensanchado con reposabrazos central, suelo calefactado y un asidero de piel adicional. Permaneció en Chartwell hasta 1965, cuando pasó a la familia Soames, y en 2013 fue adquirido y restaurado por su actual propietario suizo.

Este vínculo con la historia convierte al Churchill Edition en mucho más que un vehículo: es una reinterpretación moderna de un símbolo de la cultura automovilística y política británica.

Declaraciones oficiales

Para Dominic Elms, Managing Director de Jaguar Land Rover Classic, "el Classic Defender V8 Churchill Edition es un ejemplo perfecto de lo que se logra cuando un cliente comparte una idea y nuestros especialistas ponen en marcha su experiencia artesanal. Hemos capturado la esencia del Land Rover de Churchill en un vehículo que combina historia y exclusividad".

Exclusividad absoluta

Solo diez unidades serán fabricadas a mano en el centro de restauración de Land Rover Classic en el Reino Unido. Cada vehículo partirá de un Defender donado (fabricado entre 2012 y 2016) y será restaurado y transformado durante cientos de horas de trabajo artesanal hasta convertirse en una pieza única.

El Defender V8 Churchill Edition se une así a otras codiciadas ediciones especiales de Land Rover Classic que os hemos contado en otras ocasiones, como las versiones Islay, Trophy y Trophy II, consolidando así la tradición de crear todoterrenos de colección con alma y carácter.

Así puedes conseguir uno

Si estás interesado en adquirir una de las escasas diez unidades de esta pieza de la historia no solo del automovilismo, si no de la historia de Reino Unido, puedes encargar tu Classic Defender V8 personalizado a través de Land Rover Classic: +49 2054 939 870 o a través de su correo classic.germany@jaguarlandrover.com