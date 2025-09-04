Dos modelos de Leapmotor se fabricarán en Zaragoza a finales de 2026

Según medios chinos, la empresa asociada a Stellantis producirá dos modelos en la fábrica de Zaragoza, tras la adaptación de las líneas existentes, el B10 y el B05.

Parecía que la cabeza de puente para Europa de Leapmotor sería Polonia, pero informaciones de medios chinos aseguran que en 2026 comenzará la fabricación en Zaragoza. En 2024 Reuters recogía que el modelo T03 ya había iniciado la preproducción en Polonia, pero este año informaba de que la producción se habría detenido y que se buscaban planes de producción alternativos.

Según la prensa China, el primer modelo en salir de la factoría aragonesa será el Leapmotor B10, un SUV compacto 100% eléctrico construido sobre la plataforma LEAP 3.5. Con autonomías de hasta 434 km, carga rápida y 17 sistemas de asistencia a la conducción, el B10 aspira a competir en el segmento de los SUV urbanos.

Más adelante llegará el B05, un modelo que conoceremos pronto, porque hará su debut junto al B10 en el IAA Mobility 2025 de Múnich, a principios de septiembre. El precio podría situarse por debajo de los 30.000 euros en Europa. Los primeros B10, producidos en China, ya salieron rumbo a Europa, según un comunicado de julio de la marca.

Dos modelos ya a la venta en Europa

La elección de Zaragoza no es casual. Stellantis ya había utilizado sus instalaciones en Polonia para producir el urbano eléctrico Leapmotor T03, aunque ese proyecto se paralizó en 2024. Ahora, la compañía redirige su estrategia europea hacia España, donde Stellantis concentra buena parte de su producción de vehículos eléctricos y donde Leapmotor ya empieza a consolidar mercado.

La marca china acumula más de 1.000 unidades vendidas en España en el primer semestre de 2025, con un fuerte peso en clientes particulares (76%). Su gama actual presenta solo dos modelos, ambos con etiqueta cero, tan dispares en posicionamiento y precio como el urbanita T03 y el SUV C10. El T03 uno de los urbanos eléctricos más asequibles del mercado (anuncian desde 10.700 euros, considerando todas las posibles ayudas) y el C10 es un SUV familiar disponible en versiones 100% eléctricas y de autonomía extendida que alcanza hasta 970 km combinados.

Con dos motores eléctricos y tecnología de 800 voltios, este agosto se ha presentado un C10 4WD de tracción total de 585 caballos

El salto a la producción local en Zaragoza supone un paso importante en la estrategia de Leapmotor y Stellantis para convertir a España en plataforma de exportación hacia el resto de Europa. Con un crecimiento global de ventas del 91% interanual en 2025 y más de 221.000 vehículos entregados en seis meses, la compañía se posiciona como uno de los actores chinos más ambiciosos en la electrificación del continente. La inversión de 1.500 millones de euros convirtió a Stellantis en su mayor accionista externo en 2023.