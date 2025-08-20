Cupra prepara un impactante estreno mundial en Múnich con un showcar inspirado en una montaña volcánica

La firma española tiene una sorpresa preparada para el IAA Mobility 2025, una propuesta conceptual que anticipa el futuro lenguaje de diseño de la marca. Recibe el nombre de Tindaya, con raíces volcánicas y atlánticas, un guiño a la fuerza de la naturaleza y a la identidad disruptiva de Cupra.

Cupra volverá a ser protagonista en el Salón IAA Mobility 2025 de Múnich (del del 9 al 14 de septiembre) con la presentación mundial de un nuevo showcar que encarna su visión más audaz y emocional del futuro de la automoción.

Este nuevo concept car no solo adelanta las líneas maestras del futuro diseño de Cupra, sino que también refuerza su posicionamiento como una marca que desafía convenciones y apuesta por un enfoque emocional, casi instintivo, de la conducción.

Tindaya es el nombre elegido

El modelo, cuyo nombre se ha mantenido en secreto hasta ahora, rinde homenaje a uno de los paisajes más imponentes del archipiélago canario: la montaña de Tindaya, un enclave volcánico de Fuerteventura con gran carga simbólica y visual. De ahí el nombre del vehículo: Cupra Tindaya.

El Cupra Tindaya combina proporciones esculturales, materiales naturales y una estética sin pulir que remite directamente a la superficie rocosa y cobriza de su homónima isleña. En palabras de la marca, el diseño "cobra vida a partir de una idea radical pero sencilla: No drivers, no Cupra", haciendo referencia a una concepción del coche como extensión emocional del conductor.