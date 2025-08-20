Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, un deportivo de videojuego

Opel presentará en el Salón de Múnich (9 al 14 de septiembre) un prototipo espectacular de su Opel Corsa, el GSE Vision Gran Turismo, con el que refuerza su gran apuesta por el concepto del coche deportivo eléctrico con las siglas GSE. Un vehículo pensado para el juego Gran Turismo 7 para PlayStation que pudimos ver en primicia hace más de un mes en la fábrica de Opel.

Opel hará en el próximo Salón de Munich un gran despliegue de vehículos nuevos centrados en una apuesta eléctrica deportiva con sus modelos de la familia GSE, pero también otros modelos importantes. Por ejemplo, el Grandland con tracción 4x4 y una potencia combinada de 340 caballos gracias a sus dos motores, lo que le convierte en el nuevo buque insignia de la marca. O el Frontera Gravel, un prototipo de coche campero sobre la base del nuevo Frontera eléctrico.

También mostrará allí el nuevo Opel Mokka GSE, un vehículo del segmento SUV que deriva de un coche de rallyes y que contará con una potencia de 280 caballos de sus motores eléctricos y su tracción a las cuatro ruedas. Con ello, este modelo se posiciona como el abanderado de la nueva división de coches eléctricos deportivos de Opel, los GSE.

Un vehículo espectacular por sus dimensiones, su diseño muy deportivo y su equipo motriz 100% eléctrico.

Pues bien, dentro de esta estrategia por el vehículo eléctrico muy deportivo, sin duda la guinda la pone ahora el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Se trata un prototipo espectacular, y muy deportivo, que pudimos ver hace casi dos meses en la sede de la marca alemana, en Russelsheim. Un vehículo que no es la imagen del nuevo Opel Corsa sino un vehículo desarrollado por los técnicos para el videojuego Gran Turismo 7 de PlayStation.

Prototipo para videojuego

No es un prototipo que vayamos a ver algún día convertido en un coche de producción en serie, porque sus dimensiones, sus formas exteriores o su equipo motriz de 800 caballos lo harían inviable, pero si aporta algunos detalles que llevará la nueva generación del Opel Corsa. Detalles como sus grupos ópticos, o la nueva forma de la parrilla, algún detalle de sus interiores, etcétera.

El interior es muy futurista, en línea con lo que los usuarios del Gran Turismo 7 buscan.

Como su nombre indica, el impresionante Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo no solo ofrece un avance de los próximos modelos GSE, sino que también reafirma el compromiso de Opel con el segmento de los coches pequeños más radicales. Además podrá ser conducido por todos en uno de los simuladores de carreras más prestigiosos del mundo: Gran Turismo 7, a partir de este otoño.

Lo que más llama la atención de este prototipo es su diseño exterior. Es un coche muy bajo y también muy ancho en relación con un Opel Corsa. Sus formas son muy aerodinámicas y el coche va muy pegado al suelo para permitir unas prestaciones de infarto. Un detalle que me sorprendió mucho al verlo en vivo en la fábrica fue su parte trasera móvil. Y me explico.

Trasera espectacular

En su zona trasera, también muy ancha y baja, incorpora un gran alerón en la parte superior y también un gran difusor en la parte inferior para canalizar el flujo de aire. Es una pieza que pueden ver en las fotos en color amarillo. Lo curioso es que esa pieza se mueve casi 30 cm en función de las necesidades. Es decir, que si se busca más apoyo aerodinámico para rodar muy deprisa en zonas rectas lo llevaremos desplegado, pero si vamos a rodar por zonas más estrechas y viradas será mejor ir con esa parte recogida.

La parte trasera de verdad impone por sus dimensiones, su gran difusor o su alerón móviles.

Su interior también es espectacular. El elegante volante proporciona una visión sin obstáculos de la información más importante, proyectada en la pantalla de visualización frontal (HUD), sin necesidad de pantallas adicionales. Así, el habitáculo del Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ofrece nuevas perspectivas.

El asiento deportivo ligero y suspendido del conductor, también diseñado en negro y amarillo brillante, con cinturones de seguridad de seis puntos, integra completamente al conductor en la experiencia de conducción y, junto con la jaula antivuelco, garantiza los más altos estándares de seguridad.

Verdadero coche de carreras

Pero no solo es diseño, ya que se trata de un coche de carreras aunque sea para un videojuego de la PlayStation. Una eficiencia excepcional, combinada con una dinámica de conducción emocionante, son la clave del Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Incorpora dos motores eléctricos de 476 CV, uno en cada eje, y alcanza una potencia combinada de 800 CV. Además, la tracción total permanente mejora el agarre, la maniobrabilidad y la estabilidad general del vehículo.

El coche no tiene cuadro de instrumentos ni otras pantallas y todo se puede ver en la proyección sobre el cristal delantero.

En combinación con la transmisión de una sola velocidad, el Corsa GSE Vision Gran Turismo acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 2,0 segundos y alcanza una velocidad máxima de 320 km/h. Además, la función de sobrealimentación, que proporciona 80 CV adicionales durante hasta cuatro segundos, facilita aún más los adelantamientos en circuito. Esta función de sobrealimentación se recarga por completo en 80 segundos. A pesar de contar con una batería de 82 kWh, el Corsa GSE Vision Gran Turismo pesa tan solo 1170 kg, lo que se ha conseguido gracias al uso de materiales ligeros.

Por primera vez, un prototipo de Opel no solo se puede admirar desde lejos. Este otoño, todos podrán conducir este impresionante vehículo en el juego Gran Turismo 7 y vivir momentos "OMG! GSE" en primera persona. La combinación del icónico Corsa con las características de alto rendimiento del GSE habla por sí sola de lo que representa este prototipo de videojuego.