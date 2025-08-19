El Jaecoo 5 está al llegar: el SUV que tu perro aprobaría (y tú también)

Después de más de 1.000 días de investigación y pruebas, Jeacoo lanza un SUV pensado para humanos… y también para sus mascotas. El nuevo Jaecoo 5 incorpora materiales suaves, resistentes al desgaste y libres de olores… Se pondrá a la venta a partir de octubre.

Un golden retriever relajado y tranquilo fue la señal definitiva: los ingenieros de la marca china habían logrado su objetivo. Tras más de 1.000 días de desarrollo, el Jaecoo 5 (4,38 metros) se presenta como el primer SUV del mercado diseñado con un ecosistema de viaje pensado específicamente para el bienestar de las mascotas.

El Jaecoo 5 se pondrá a la venta en el último cuatrimestre de 2025.

El modelo ha obtenido una alta certificación de TÜV Rheinland (organismo que evalúa diversos aspectos de seguridad y calidad) para su cabina, avalando un entorno seguro, cómodo y saludable para animales y personas por igual.

El Jaecoo 5 llegará a España en el último cuatrimestre de 2025, inicialmente con motor de gasolina de 145 caballos. También contará con una variante 100% eléctrica (EV) con más de 400 kilómetros de autonomía, así como con una futura opción híbrida (HEV) equipada con un motor 1.5 turbo de inyección directa.

Varias opciones mecánicas para el Jaecoo 5.

Trabajando con un border collie

Durante el desarrollo del habitáculo, el equipo se impuso el objetivo de crear un interior "tan suave como la piel de un bebé". Para ello, trabajaron con Latte, un border collie de cinco años con un olfato extremadamente sensible. Gracias a él, identificaron el PU semisiliconado Anli como el material ideal: libre de olores extraños, suave al tacto y resistente al desgaste y los arañazos. La cabina, además, ha superado exigentes pruebas de abrasión, temperatura y durabilidad.

Las superficies internas se mantuvieron flexibles incluso tras pasar noches a -5?°C, y su limpieza tras un viaje largo con mascota se realiza fácilmente con agua y jabón, sin dejar rastros de manchas, bacterias ni malos olores. Un módulo antimicrobiano integrado reduce hasta un 99,9?% de bacterias comunes, mientras que el sistema de climatización inteligente ajusta la temperatura automáticamente para mantener el confort durante todo el año.

El SUV cuenta además con accesorios específicos para mascotas como una estación de alimentación integrada, un escalón de embarque para razas pequeñas y un avanzado sistema de filtrado de aire que elimina eficazmente pelos y alérgenos del ambiente.

Funcional y luminoso

El interior del nuevo SUV es amplio, con una superficie habitable del 82,8?% y una anchura de 1,49 metros. El techo panorámico de 1,45 m2 y la gran superficie acristalada aportan luminosidad y aumentan la sensación de amplitud.

Incorpora una pantalla táctil vertical de 13,2 pulgadas para controlar el sistema multimedia, compatible con carga inalámbrica de 50?W con ventilación.

El cuadro de instrumentos es digital, de 8,88 pulgadas, y algunas funciones pueden controlarse por voz. Como novedad, incluye un modo karaoke con eliminación de voz, micrófono con cancelación de ruido y un subwoofer para mejorar la experiencia de sonido.