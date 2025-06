Así llega un coche desde China hasta tu concesionario en España: viaje marítimo, aduanas y logística al detalle

Detrás de cada coche que luce en un concesionario hay un largo y preciso recorrido logístico. En el caso de la marca china Omoda&Jaecoo, ese camino comienza a miles de kilómetros, en una planta de alta tecnología...

Desde su fabricación en China hasta su entrega final al cliente, cada vehículo Omoda y Jaecoo recorre miles de kilómetros, cruza océanos, pasa controles aduaneros y es inspeccionado una última vez antes de la matriculación. Para entender este complejo engranaje, hablamos con Emilio Jesús Gómez Rodríguez, responsable de Logística de la marca en España.

Emilio Jesús Gómez Rodríguez, responsable de Logística de Omoda&Jaecoo en España.

¿Dónde se fabrican los coches de Omoda y cómo se inicia su transporte hacia España?

Las fábrica principal se ubica en Wuhu, en la provincia china de Anhui. Una vez ensamblados (el tiempo de fabricación de cada unidad es de dos semanas), los vehículos viajan primero por vía fluvial hasta Shanghái. Una vez allí, se consolidan los lotes y se embarcan con destino a España (el 30% de la producción se exporta a Europa), usando dos rutas principales: el Canal de Suez —cada vez más empleado gracias a la reducción de los ataques piratas— y la ruta del Cabo de Buena Esperanza, que añade entre 10 y 15 días al trayecto.

¿Qué tiempo de tránsito hay entre China y España por cada ruta?

Por el Canal de Suez, el viaje dura entre 25 y 30 días. Por el Cabo de Buena Esperanza, entre 40 y 45 días.

¿Qué tipo de barcos se utilizan y cómo viajan los coches?

Utilizamos barcos de dos tipos: contenedores y buques Ro-Ro (Roll On-Roll Off). En 2024, apostamos por contenedores. En cada uno viajan normalmente tres vehículos: dos en plano y uno en posición semielevada, como los Omoda 5 y Jaecoo 7. Para modelos como el Omoda 9, más grandes, solo caben dos por contenedor.

Viaje de los coches en contenedores.

El formato Ro-Ro, que implica cargar los vehículos rodando directamente en la bodega del barco, está cobrando cada vez más peso por su agilidad y menor índice de daños. "Estamos inclinándonos hacia este sistema", confirma el responsable logístico.

Con el formato "Ro-Ro", los coches viajan en la bodega del barco.

¿Las navieras que usáis son propias o subcontratadas?

Trabajamos con navieras externas. La principal es MSC, aunque también colaboramos con navieras de la Autoridad Portuaria de Wuhu.

¿En vuestro barco asignado solo viajan coches Omoda&Jaecoo?

Todos estos barcos sea de la marca que sea son multimarca, o mejor dicho, son multipuerto. Es decir, un barco que sale desde China, no solamente hace escala en los puertos que a nosotros nos interesan, sino que puede hacer escala durante todo su trayecto en determinados puertos para desembarcar otros coches u otra mercancía que también es susceptible de ser transportada en contenedor.

Otra cosa son los buques en los que viajan los coches en las bodegas. Ahí no suele haber otro tipo de mercancía que no sea la automovilística, donde también, aparte de coches, pueden viajar camiones, autobuses tranvías, etcétera.

¿Qué controles de calidad se realizan antes del embarque?

Dos controles. Uno en la misma fábrica, un control de calidad de fabricación, y un segundo antes de embarcar, en el puerto, porque siempre hay que cerciorarse de que el coche no tiene daños antes de subir al barco. Son controles visuales. Si hay daños, el modelo volvería a la cadena de fabricación o a ser reparado en nuestro taller.

¿Qué ocurre al llegar a España?

Los coches pasan controles aduaneros. El proceso puede ir por tres canales: verde (despacho automático), amarillo (requiere documentación adicional) o rojo (inspección física). En nuestro caso, no hemos tenido despachos por canal rojo y muy pocos por amarillo.

¿A qué puertos llegan los coches?

Principalmente a Barcelona y Málaga. Además, tenemos dos puertos de respaldo: Tarragona y Sagunto, preparados para contingencias como colapsos logísticos.

Llegada de los coches al puerto de Sagunto (Valencia).

¿Qué pasa después de la descarga en el puerto?

Se realiza una inspección PDI (Pre-Delivery Inspection) a cada unidad. Revisamos niveles, software, posibles daños y actualizaciones. Es una revisión individual y exhaustiva que se hace en campas cercanas al puerto. Revisamos hasta 200 coches diarios.

¿Cuánto tiempo pasa desde la llegada a puerto hasta que el coche llega al concesionario?

Entre 12 y 48 horas, dependiendo de la ubicación. Desde Barcelona abastecemos el norte y centro, y desde Málaga el sur y parte de Portugal. Esto reduce tiempos y ahorra unos 1,7 millones de kilómetros al año en transporte terrestre, lo que supone también una reducción de 1,5 millones de kilos de CO2.

¿Qué ocurre si el volumen de coches supera la demanda prevista?

Estamos preparados. Nuestro sistema logístico trabaja de forma coordinada con ventas. Disponemos de stock en los puertos para reaccionar en 12-48 horas ante cualquier solicitud de concesionario.

¿Cuántos barcos llegan al mes y cuántos coches transportan?

Hemos tenido meses con hasta cuatro barcos. Depende del volumen contratado y de la disponibilidad de espacio en las navieras. Cada barco puede traer hasta 1.500 coches, tanto en contenedor como en Ro-Ro.

¿Cómo se asignan los coches a cada concesionario?

La asignación depende del volumen de ventas de cada concesionario y de la planificación comercial. Trabajamos en función del plan de ventas. Decidimos cuántos coches, qué modelos, colores y equipamientos se piden y a qué puerto deben llegar. Usamos el sistema FIFO (first in, first out) y aseguramos que no haya rotura de stock. Para nuevos modelos como el Omoda 9, la demanda inicial puede agotar rápidamente las primeras unidades.

¿Cómo se distribuyen los coches en las islas?

Usamos el puerto de Barcelona para enviar coches a Baleares y Canarias. También empleamos Huelva durante el verano para abastecer Canarias desde Málaga. Apostamos por una logística flexible que combina rutas marítimas y terrestres.

¿Qué papel tiene la tecnología en esta operación logística?

Es clave. Usamos herramientas de localización GPS para monitorizar en tiempo real cada barco: posición, velocidad, rumbo y tiempo estimado de llegada. Esto nos permite reaccionar rápidamente ante cualquier imprevisto.

¿Qué importancia tiene la logística dentro de la estrategia comercial de Omoda?

Total. Apostamos por un modelo "just in time", especialmente exigente en operaciones de flotas. Nuestro objetivo es ser la marca que entrega más rápido. En mayo batimos récord con 2.316 entregas en un solo mes. La logística no es solo un soporte: es un pilar estratégico.