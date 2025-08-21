Primer Bentley Batur Convertible construido, una pieza única

Tras ser mostrado por primera vez en el festival de Goodwood, hace una semanas, el primer Bentley Batur Convertible fabricado se ha mostrado en la Semana del Automóvil de Monterey, en California. Un coche que se convierte en el Bentley descapotable más potente de la historia: 740 caballos de su motor de 12 cilindros.

Se ha hablado bastante de los nuevos Bentley Batur, vehículos únicos creados para un cliente en base a sus gustos y su estilo particular. Pues bien, ahora llega el primer Batur Convertible que ha sido construido por el departamento Mulliner de Bentley. Lógicamente, es una pieza única de especial belleza, pero que también esconde bajo su capó motor una joya no menos importante: uno de los últimos motores de doce cilindros empleados por la marca británica. Los próximos ya serán motores V8 híbridos.

En esta imagen se aprecia el alma del este Batur, con la zona del conductor perfectamente diferenciada de la otra zona.

Como una auténtica pieza única, el exterior del Batur Convertible presenta un acabado Opalite con detalles en Beluga y Mandarin. El interior, creado en colaboración con las aportaciones del cliente, presenta un diseño único de "uno más uno", donde la cabina del conductor y el habitáculo del pasajero lucen colores en contraste pero al mismo tiempo complementarios.

Enfocado al conductor

El diseño de este primer Batur Convertible realza el extraordinario rendimiento de su motor W12 de 740 CV. El brillante acabado Opalite del exterior está atravesado por una franja de competición Batur negra brillante, bordeada a ambos lados por franjas finas de color Mandarin. La franja negra pintada, integrada a la perfección en la carrocería, comienza en el radiador, se extiende hacia atrás sobre el capó y continua por la plataforma trasera hasta el emblema Bentley Wings. La distintiva parrilla matrix del Batur está acabada en Beluga brillante con detalles en naranja mandarina, mientras que las llantas de aleación de cinco radios lucen los mismos tonos.

Bentley Batur, un gran turismo descapotable con un impresionante motor de 12 cilindros con 740 caballos.

Si el exterior de este exclusivo Batur Convertible evoca los clásicos deportivos de competición, su interior se centra en el rendimiento. El habitáculo está centrado en el conductor. Lo más distintivo es que hay una notable separación visual entre el puesto del conductor y la zona del pasajero. La primera terminada en color negro beluga, la segunda está terminada en lino.

Interior "One plus One"

El asiento del conductor está acabado en cuero negro Beluga y Alcántara, con el estampado Batur de Mulliner en los refuerzos de los asientos y las inserciones de las puertas con costuras en contraste en lino y mandarín. Una banda de cuero mandarín rodea al conductor, desde la consola central, atravesando la instrumentación del salpicadero y continuando a la perfección bajo el borde de la puerta.

Su puesto de conducción, con una terminación exclusiva en línea con el resto del coche.

En un marcado contraste, el copiloto se acomoda en un asiento deportivo en cuero lino y Alcántara con detalles en color mandarín. El estampado Batur en el asiento y las inserciones de las puertas van sobre un fondo de lino con costuras en contraste en tono mandarín.

Tras los dos asientos, el maletero interior sigue el mismo patrón, con el exclusivo diseño Batur en Beluga para el lado del conductor y en Lino para el pasajero. Incluso detalles como los llaveros y los cinturones de seguridad están coordinados con las dos paletas de colores bien diferenciadas.

Las especificaciones de este Batur Convertible revelan la pasión por el detalle de su propietario. El volante está tapizado en color Beluga con superficies interiores en Lino y pespuntes en mandarín, con un detalle de titanio mecanizado en la parte superior. Y con este mismo material está terminados otros elementos como las levas del cambio, los controles giratorios en las palancas del volante o los controles de las salidas de aire.

El gran turismo descapotable definitivo

Al abrir el maletero trasero, se descubre otro encantador elemento hecho a medida. En su interior se encuentra un juego de maletas de dos piezas: una a juego con la paleta de colores del conductor, Beluga, y la otra, Lino. Como toque final, Mulliner también creó dos estuches para llaves a medida en ambos colores.

Aunque parte del bastidor del Continental GT, esta versión es un biplaza con un pequeño maletero interior.

Creado por Mulliner, la división de carrocerías a medida de Bentley y el carrocero más antiguo del mundo, el Batur Convertible es el tercer vehículo de la familia Mulliner Coachbuilt, tras el Bacalar Barchetta y el Batur Coupé. Estrictamente limitado a un número reducido de unidades, el Batur Convertible conserva la versión más potente del icónico W12 de Bentley, con un motor biturbo de 6.0 litros cuya potencia alcanza los 740 CV. Un motor, por cierto, ensamblado a mano.

El equipo de diseño interno de Mulliner crea cada Batur Convertible en colaboración con sus clientes, trabajando conjuntamente a través de un visualizador especialmente diseñado que permite personalizar cualquier parte del vehículo en cuanto a color y acabado. Al igual que esta unidad, cada Batur Convertible posterior será tan único como su propietario.