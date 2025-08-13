Mercedes-Benz planea vender a BNP Paribas su división de leasing Athlon por 1.000 millones

Mercedes-Benz está avanzado en sus planes de vender su negocio de leasing Ahtlon. El fabricante con sede en Stuttgart está en conversaciones con BNP Paribas para llevar a cabo la venta de su unidad de negocio por 1.000 millones de euros, según ha avanzado este miércoles la agencia Bloomberg.

No obstante, las fuentes consultadas por la agencia estadounidense han afirmado que las deliberaciones siguen en curso y no hay certeza de que culminen en una transacción. Además, existen otras partes interesadas que también han expresado interés y aún podría surgir otro comprador, han añadido.

Para Mercedes-Benz, la venta del su negocio de leasing de vehículos forma parte de una revisión más amplia que está llevando a cabo sobre sus operaciones. Por esto, la compañía contactó a posibles compradores para evaluar su interés en un acuerdo, según Bloomberg.

El grupo automovilístico alemán adquirió Athlon en 2016 al prestamista holandés Rabobank por alrededor de 1.100 millones de euros y buscó que esta se fusionara con la unidad de gestión de flotas de la empresa. Sin embargo, el fabricante, al igual que otras empresas de automoción, ha estado lidiando con las repercusiones de la guerra comercial entre la Unión Europea y EEUU, así como la pérdida de cuota de mercado en China ante los grupos locales y la débil demanda europea.

Esta situación ha provocado que el grupo alemán de vehículos premium haya recortado su previsión de resultados de 2025, pronosticando que su beneficio operativo en 2025 se situará "significativamente por debajo" de los 13.600 millones que anotó el año pasado. Al tiempo que ha calculado el impacto de los aranceles de EEUU en los 362 millones de euros.

En el primer semestre del año, Mercedes registró un beneficio neto atribuido de 2.593 millones de euros, esto es un 55,8% por debajo de lo que registró el año anterior. Mientras que su beneficio operativo (Ebit) se redujo un 55% anual, alcanzando los 3.562 millones.

De seguir la operación, BNP sumaría el negocio de Athlon a su filial de leasing y renting Arval, fundada en 1989. Las empresas de movilidad se han estado viendo presionadas debido al incremento de los vehículos eléctricos en sus flotas y la dificultad que conlleva la predicción de los valores residuales. Arval cerró 2024 con un beneficio neto atribuido de 1.087 millones de euros, un 21% debajo del resultado del ejercicio anterior.