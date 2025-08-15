Honda Civic 2025: rediseño confirmado para Europa sin el Type R

El renovado Honda Civic 2025 llegará a Europa a finales de año con un restyling centrado en el frontal y ligeros cambios en el interior y equipamiento. La versión deportiva Type R no estará disponible por los cambios en la normativa medioambiental de la UE.

Honda muestra la actualización del Civic de undécima generación para el mercado europeo. El modelo recibe cambios estéticos discretos que afectan únicamente al diseño frontal. La parrilla ahora se integra visualmente con el resto del vehículo y adopta una nueva malla. Las tomas de aire del parachoques también se han rediseñado. Los faros antiniebla desaparecen, justificado por Honda por la mejora del sistema LED principal.

Entre las novedades exteriores se incluye un nuevo color de carrocería —Azul Marino (Seabed Blue)— que reemplaza al anterior Azul Cristal Premium, así como nuevas llantas bitono de 18 pulgadas. También se amplía la oferta de elementos decorativos exteriores en negro, gris o bronce.

En el interior, las modificaciones son menores: el tapizado del techo pasa a ser negro, las molduras decorativas adoptan un acabado aluminio mate y se actualiza el equipamiento según el nivel de acabado. En versiones superiores, se incorpora una nueva instrumentación digital de 10,2 pulgadas, iluminación ambiental y carga inalámbrica para móviles. Honda aún no ha confirmado si el sistema de infoentretenimiento con aplicaciones de Google integrado —disponible en otros mercados— llegará a Europa.

Misma mecánica híbrida de 184 CV

La mecánica no presenta cambios. El único sistema propulsor disponible sigue siendo el híbrido no enchufable 2.0 e:HEV, con una potencia combinada de 184 CV. Utiliza un motor de gasolina de ciclo Atkinson de 143 CV junto a dos motores eléctricos —uno de ellos generador— y una batería de baja capacidad (menos de 1 kWh), asociado a una transmisión eCVT.

Tampoco se introducen novedades en materia de seguridad, manteniéndose el paquete Honda Sensing de serie, con frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y alerta de ángulo muerto.

Uno de los cambios más significativos es la desaparición del Civic Type R del catálogo europeo tras el lanzamiento del modelo 2026.

El Honda Civic más deportivo se despide al terminar 2025 con una edición limitada a 40 unidades del Type R.

La versión deportiva, equipada con un motor de gasolina de 329 CV, no cumplirá con las próximas normativas de emisiones de la Unión Europea y se despedirá con una edición limitada.