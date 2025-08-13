Polestar 3 establece un Récord Guinness por recorrer más de 935 km con una sola carga

El SUV eléctrico alcanzó los 935,44 kilómetros de autonomía en una prueba supervisada oficialmente en el Reino Unido, sin modificaciones y en condiciones reales de conducción.

ElPolestar 3 Long Range Single Motor ha conseguido el Récord Guinness al mayor recorrido realizado por un SUV eléctrico con una sola carga. La unidad, sin modificaciones técnicas y equipada con neumáticos estándar, recorrió 935,44 kilómetros (581,3 millas) en carreteras públicas del Reino Unido, según certificó Guinness World Records tras verificar los datos del trayecto.

La prueba, realizada durante 22 horas y 57 minutos, se desarrolló en condiciones meteorológicas variables, incluyendo lluvia, y se llevó a cabo en las carreteras principales del Reino Unido, no en las ciudades, cubriendo varios condados del Reino Unido, incluidos Norfolk, Leicestershire y Cambridgeshire. La velocidad promedio fue de aproximadamente 30 mph (48 km/h).

El modelo logró una eficiencia media de 12,1 kWh por cada 100 kilómetros. Tres conductores profesionales especializados en conducción eficiente —Sam Clarke, Kevin Booker y Richard Parker— se turnaron cada tres horas para mantener la concentración durante todo el recorrido.

Polestar 3 superó su autonomía homologada bajo ciclo WLTP (706 km) con un 20% de batería aún disponible. Además, tras alcanzar el 0% de carga restante, el vehículo logró recorrer 8 millas adicionales (12,8 km) antes de llegar a un punto de carga, sin llegar a detenerse por completo.

La evaluación del récord estuvo a cargo de una jueza oficial de Guinness World Records, que contó con el apoyo técnico de Webfleet para registrar datos de GPS, consumo, velocidad y nivel de batería, verificados de forma independiente. El vehículo utilizó neumáticos Michelin Pilot Sport EV de serie sobre llantas de 20 pulgadas y no recibió ninguna preparación especial.

El récord refuerza los avances en autonomía de los vehículos eléctricos de gran tamaño, tradicionalmente limitados por el peso y el tamaño. Polestar considera que el logro refleja el desarrollo tecnológico alcanzado por la marca, en un contexto donde la autonomía real es uno de los principales factores de decisión para los compradores de coches eléctricos.