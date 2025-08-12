Hyundai Inster: el SUV eléctrico urbano ya se puede comprar por menos de 14.000 euros

El nuevo Hyundai Inster se posiciona como una de las alternativas eléctricas más accesibles del momento. Ahora, la marca aplica una oferta promocional que solo durará hasta el 31 de agosto.

A medida que las restricciones a los vehículos de combustión se endurecen en las ciudades, modelos como el Hyundai Inster ganan terreno como solución de movilidad eficiente, práctica y económica. La última propuesta de la firma coreana se presenta ahora con un precio de acceso muy sugerente.

Con cifras que parten oficialmente desde 24.990 euros (o 17.990 con ayudas), el Inster ya se posicionaba como una de las opciones más competitivas del mercado. Pero con esta nueva campaña promocional, que reduce el precio de entrada a 13.980 euros (con el Plan Moves adelantado), Hyundai rompe una barrera psicológica clave en el segmento: la de los 15.000 euros para un eléctrico con cierta autonomía real y un equipamiento completo.

El Hyundai Inster, que se sitúa por tamaño y enfoque entre un Dacia Spring (3,71 metros) y un Citroën ë-C3 (4,02 metros), ha sido diseñado como un coche 100% eléctrico de uso eminentemente urbano, pero sin renunciar a ciertas cualidades prácticas que le permiten afrontar trayectos interurbanos con solvencia.

Un eléctrico entre los segmentos A y B, pero con cuatro plazas reales

Con una longitud de 3,83 metros y una anchura de 1,61 m, el Inster pertenece a esa nueva categoría de SUV urbanos compactos que buscan combinar la maniobrabilidad de un segmento A con el aprovechamiento interior del B. A diferencia de otros eléctricos de tamaño similar, Hyundai ha apostado por dotar al Inster de cuatro plazas reales, destacando especialmente el espacio disponible en las plazas traseras, donde el hueco para las piernas sorprende en un coche de este formato.

En cuanto a motorizaciones, el modelo está disponible con dos configuraciones eléctricas: una variante con batería de 42 kWh y 97 CV, que homologa 327 km de autonomía WLTP, y otra con batería de 49 kWh y 115 CV, capaz de alcanzar 370 km oficiales. Ambas versiones incluyen frenada regenerativa ajustable y sistema de conducción con un solo pedal.

El Inster admite cargas rápidas de hasta 120 kW en corriente continua y monta de serie un cargador de 11 kW para recargas en corriente alterna.

Tecnología práctica y buen equipamiento

En el apartado tecnológico, el Inster incorpora de serie dos pantallas de 10,25 pulgadas, aunque con una peculiaridad frente a otros modelos de la marca: están dispuestas por separado, no unidas en una sola pieza horizontal.

El puesto de conducción se complementa con carga inalámbrica, puertos USB, toma de 12 voltios y hasta un enchufe doméstico Schuko en la base de la consola.

El Inster se ofrece con estos tres acabados:

-Inster Maxx: la versión básica, con llave inteligente, sensor de aparcamiento delantero y trasero, asientos calefactables y llantas de aleación de 15 pulgadas.

-Inster Klass: añade un enfoque más tecnológico con pantallas de alta resolución, conectividad completa Android Auto/Apple CarPlay y sistema de infoentretenimiento Bluelink.

-Inster Cross: la variante más aventurera, con batería de mayor autonomía, faros LED, llantas de 17 pulgadas y paquete de diseño exclusivo.