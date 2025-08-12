Mini presenta dos nuevos John Cooper Works eléctricos en el IAA Mobility 2025 de Múnich

La marca británica presentará en el Salón del Automóvil de Múnich dos concept cars eléctricos de alto rendimiento, en colaboración con una firma de lifestyle global, consolidando su apuesta por el diseño, la innovación y la movilidad eléctrica.

En el marco del IAA Mobility 2025 (Salón del Automóvil de Múnich, del 9 al 14 de septiembre), Mini tendrá un papel destacado con la presentación mundial de dos exclusivos vehículos John Cooper Works (JCW), desarrollados en colaboración con una reconocida marca de estilo de vida internacional (todavía no se ha revelado nombre). La firma británica ocupará dos de los espacios más emblemáticos del evento en Múnich: el Mini Pavillion en Lenbachplatz y el Open Space de Max-Joseph-Platz.

El IAA Mobility se ha consolidado como una de las plataformas clave del sector, con más de medio millón de visitantes en su edición anterior.

Habrá pruebas de conducción

En el Mini Pavillion de Lenbachplatz, la marca presentará los nuevos coches de exhibición JCW, fusionando el ADN deportivo del automovilismo con una estética contemporánea y colaborativa. Este espacio, completamente rediseñado para la ocasión, estará dedicado en exclusiva a la gama John Cooper Works, símbolo del alto rendimiento dentro del universo Mini.

Por otro lado, en el Open Space de Max-Joseph-Platz, la marca recreará el ambiente urbano del centro de Londres como homenaje a su herencia británica. Este entorno tematizado servirá para mostrar la nueva familia de modelos 100% eléctricos, incluyendo el John Cooper Works Electric, el Aceman SE y el Countryman SE ALL4. Aquí, los visitantes podrán participar en pruebas de conducción gracias a una alianza con SIXT, acercándose en primera persona a la movilidad eléctrica según Mini.

Mini John Cooper Works Eléctrico.

Mini Aceman SE.

Compromiso con la comunidad

El programa de Mini durante el IAA Mobility también incluye el "Día de la Comunidad", el 13 de septiembre, donde clubes de fans se reunirán para un recorrido por la ciudad que terminará en el Pabellón Mini con música en vivo, barbacoa y actividades para los entusiastas de la marca. Este evento busca estrechar la relación entre el fabricante y su comunidad global.