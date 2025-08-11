Una réplica del Batmóvil de 1966, usada por Adam West, sale a subasta en Catawiki

Una réplica única del Batmóvil de la mítica serie Batman de 1966, utilizada por el actor Adam West en eventos promocionales, se subasta en la plataforma Catawiki hasta el 24 de agosto. Construido sobre un Lincoln Continental de 1973, el coche es considerado una auténtica pieza de colección con valor histórico y cultural.

Esta subasta seguro que atraerá tanto a coleccionistas de coches clásicos como a fanáticos del universo de los superhéroes.

El vehículo en cuestión, construido sobre la base de un Lincoln Continental de 1973, fue utilizado por el actor Adam West (interpretó a Batman en la legendaria serie televisiva) en múltiples apariciones públicas y eventos promocionales durante décadas.

El actor Adam West, ya fallecido, catapultó a Batman.

Su diseño rinde homenaje al original Batmóvil de la serie, con un exterior futurista fiel al diseño original, asientos de cuero y otros elementos distintivos que evocan el estilo visual de los años 60.

Franco Vigorito, experto en coches clásicos de Catawiki, destaca el valor único del coche: «Esta réplica del Batmóvil está directamente relacionada con Adam West y las apariciones públicas de la época dorada de la serie de televisión, lo que la convierte en una auténtica pieza de coleccionista. Además, es una de las pocas réplicas construidas en Europa, lo que le otorga un valor cultural especial».

Detalles del Batmóvil a subasta.

Valorado en unos 80.000 euros

El coche ha pasado por diversas exhibiciones internacionales, entre ellas en el London Motor Museum, y actualmente se encuentra en Italia, cerca de Florencia, bajo la custodia de su último propietario privado. Su estado de conservación es excelente: mantiene su motor original V8 de 7,5 litros, transmisión automática de tres velocidades, carrocería sólida con mínimos signos de oxidación y un interior bien conservado. La unidad se entrega con documentación británica que certifica su historia.

El vehículo se encuentra en perfecto estado de conservación.

El valor estimado del vehículo ronda los 80.000 euros, aunque lo más destacado es que la subasta no cuenta con precio de reserva mínimo, abriendo la posibilidad a una puja competitiva. Los interesados podrán participar hasta el próximo 24 de agosto a través del portal de Catawiki.