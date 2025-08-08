Lamborghini Miura, una leyenda a subasta en Monterey

En los 7 años que se mantuvo en producción solo se hicieron 763 unidades y de ahí el interés de los coleccionistas por estos coches. La unidad que se subasta en Monterey es la número 39 de las construidas y su precio estimado se sitúa entre 2 y 2,5 millones de dólares. Sin duda, los vale...

Lamborghini tiene muchos coches emblemáticos en sus más de 60 años de historia. Modelos que, además, siempre han tenido una clara referencia al mundo del toreo español con nombres que han marcado su historia. Espada, Gallardo, Diablo, Huracán o Reventón, todos ellos son nombres de toros famosos en el mundo de la tauromaquia española.

Un puesto de conducción muy bueno, con mucha información para los más expertos y la clásica rejilla del cambio.

Pero hay un nombre especial, el de Miura, que marcó un antes y un después para la marca italiana y para el mundo de los deportivos. Por una parte es una famosa ganadería, cuyo dueño era en su momento muy amigo de Ferrucio Lamborghini. Por eso decidió ponerle su nombre al que quizá es el Lamborghini más importante de la historia.

La razón es muy clara, este Lamborghini supuso una revolución en la manera de entender el coche deportivo. Hasta entonces, todos los deportivos tenían un potente motor V8 o V12 delantero en posición longitudinal. Y una transmisión trasera. Sin embargo, el Miura fue revolucionario. Fue el primer modelo que incorporó su motor, un potente V12 de 350 caballos, en posición transversal trasera. Y lógicamente asociado con su propulsión trasera.

Miura contra Daytona

Además, esta gran revolución llegó al mismo tiempo que el lanzamiento de un modelo importante para Ferrari como fue el 265 GTB4, más conocido como Daytona. Mientras que el Lamborghini era un modelo revolucionario, realmente rompedor en la manera de entender el coche deportivo, el Daytona era más tradicional. Eso sí, el Ferrari era un coche muy bueno, con un potente motor V12, pero más convencional.

Frontal bajo y afilado en el modelo de Lamborghini con las dos grandes aletas muy marcadas.

Fue en 1966 cuando se lanzó al mercado el Lamborghini Miura, sin duda el modelo más mítico de la marca de Santa Ágata. Llegaba solo tres años después del lanzamiento de la marca como tal por Ferrucio Lamborghini. Su fundador, era un hombre que hasta entonces se había dedicado al mundo de los tractores, pero que decidió apostar por el mercado del automóvil. Además, lo hizo en la parte más alta del segmento de los vehículos gran turismo gracias al 350 GT, el primer Lamborghini.

Su interior se conserva en perfecto estadio y llama la atención la presencia de reposacabezas en aquellos tiempos. FOTOS CEDIDAS POR SOTHEBYS

La versión con la que se inició la saga fue el Miura P400 con el motor V12 de 350 CV, luego llegó el P400S con 370 CV y más adelante llegó una variante aún más deportiva, el P400 SV. En este caso su motor rendía 385 caballos, lo que le convirtió durante años en el coche más rápido del mercado. Finalmente se hicieron cuatro unidades de la variante SVJ, la guinda de una familia de modelos realmente impresionante y muy buscados por los coleccionistas.

De 50 a 763 unidades

El éxito del Miura fue tan grande que, aunque en principio estaba previsto hacer solo 50 coches en tres años, producidos de manera artesanal en la fábrica de Santa Agatha, al final la cifra de Miura fabricados llegó hasta 763 unidades. Esta producción se realizó en los siete años que se mantuvo el coche en el mercado.

La apertura de los grandes capós, el delantero hacia delante y el trasero hacia atrás sorprende.

Eso ha hecho que sea un vehículo muy buscado por coleccionistas. De hecho su cotización media ya está por encima de los dos millones de euros, mientras que para un SV, como el que se subastó en Milán hace unos meses, se llegaron a pagar 3,5 millones de euros.

La unidad que ahora subasta Sothebys en Monterey fue la número 39 de las construidas desde el año 1966 cuando se inició la producción. Está en un perfecto estado de conservación y se mantiene con el manual del usuario, el kit de herramientas además del certificado de origen y numerosos artículos de su participación en concursos donde ha logrado importantes premios. En este sentido se considera como el Miura más premiado de la historia.

Un vehículo original

Se considera que es el Lamborghini Miura más premiado en todo tipo de concursos y exhibiciones.

Además, es un vehículo certificado por la propia Lamborghini y mantiene su carrocería y su motor V12 con los números originales del vehículo que salió de la fábrica de Santa Agatha en la primavera de 1967.

El coche se vendió originalmente en Estados Unidos y solo ha tenido tres propietarios en toda su vida, todos ellos en Estados Unidos. El último, Jeffe Stephan se lo vendió al actual propietario en 2015 por un precio de 700.000 dólares: sin duda hizo una buena inversión ya que ahora va a superar los dos millones dólares.