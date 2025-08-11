Más de 4.200 conductores dieron positivo en alcohol o drogas en una semana, según la DGT

Durante la última campaña intensiva de control entre el 14 y el 20 de julio, la Dirección General de Tráfico (DGT) detectó a más de 600 conductores diarios que circulaban tras consumir alcohol o drogas. El 96% de ellos fueron identificados en controles preventivos.

La DGT ha hecho públicos los resultados de su última campaña de control de alcohol y drogas al volante, desarrollada entre el 14 y el 20 de julio. En tan solo siete días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizaron 210.957 pruebas, de las cuales 4.234 conductores dieron positivo en alcohol y/o drogas.

La cifra equivale a más de 600 positivos diarios, y en el 96% de los casos fueron detectados en controles preventivos, no por haber cometido una infracción o estar implicados en un accidente. Este dato, según la DGT, subraya la eficacia preventiva de estos controles como mecanismo para evitar siniestros viales y reducir la presencia de conductores bajo los efectos de sustancias en la carretera.

Alcohol: más de 2.200 positivos y 246 judicializados

En cuanto al consumo de alcohol, se realizaron 205.103 pruebas, con 2.232 resultados positivos. De estos, 2.019 fueron detectados en controles preventivos, mientras que el resto se descubrió tras infracciones (78), accidentes (127) o síntomas evidentes de intoxicación (8).

Además, 246 conductores fueron puestos a disposición judicial por superar la tasa penal de 0,60 mg/l en aire espirado, y otros 13 por negarse a someterse a las pruebas.

Drogas: cannabis y cocaína, las más detectadas

Respecto a las drogas, se realizaron 5.854 pruebas, con 2.248 resultados positivos. De estos, 2.016 se detectaron de forma preventiva, y el resto tras infracciones (120) o accidentes (112). Los principales estupefacientes encontrados fueron cannabis (1.634 casos), cocaína (822) y anfetaminas (231).

Un total de 18 conductores fueron trasladados a la autoridad judicial por conducir bajo la influencia de drogas.

Consumo por debajo del límite legal: 4.407 casos

Un dato especialmente relevante es la detección de 4.407 conductores que, sin superar el límite legal, sí habían consumido alcohol antes de conducir. Aunque no conlleva sanción penal, la DGT insiste en que "solo 0 tiene 0 consecuencias", ya que incluso con tasas bajas, el riesgo de accidente se incrementa significativamente.

Refuerzo en fiestas populares

Ante la celebración de fiestas patronales y eventos multitudinarios en numerosos municipios durante agosto, la Guardia Civil ha anunciado que los controles de alcohol y drogas continuarán de forma intensiva, tanto en vías interurbanas como urbanas.

La DGT también ha destacado la colaboración de las policías locales y autonómicas, cuyos datos aún se están recopilando y se sumarán al balance general de la campaña.