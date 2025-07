¿Multas por no llevar la pegatina de la ITV pegada en el cristal del coche? Esto dice la Ley

La Inspección Técnica de Vehículos, conocida como ITV, es uno de esos trámites que a nadie le gusta pasar pero que todos los propietarios de un vehículo deben completar. Además de ser una revisión obligatoria y un requisito legal para poder circular, su objetivo principal es comprobar que el coche esté en buen estado y que no sea peligroso para el tráfico.

Con ese fin de garantizar la seguridad vial, los técnicos revisan los elementos esenciales de un vehículo, como pueden ser el alumbrado, las emisiones de gas, los frenos, los neumáticos o la carrocería. Si detectan algún fallo, la ITV será desfavorable y el dueño del coche deberá reparar los defectos para volverla a pasar. Si todo funciona correctamente, el propietario recibe una pegatina que sirve como confirmación de haber superado la inspección.

Esto es lo que debes hacer con la pegatina

La finalidad de la pegatina es que los agentes de tráfico puedan comprobar rápidamente que has pasado la ITV y que su validez sigue activa, por lo que es obligatorio llevarla pegada. Es decir, no llevar colocada la pegatina conlleva multa porque se considera una infracción leve. No hay pérdida de puntos, pero la sanción económica puede ser de hasta 100 euros, aunque según el RACE lo más habitual es que sean 80 euros.

La propia pegatina es una prueba de que el vehículo ha superado la inspección y al mismo tiempo indica la fecha en la que dicho vehículo deberá pasar la próxima ITV. Generalmente la validez es de dos años, aunque depende del tipo de coche. Por ejemplo, si es nuevo está exento de pasarla en los primeros cuatro años, y si tiene una antigüedad de diez años debe pasar la revisión anualmente.

Cómo colocar la pegatina

Como es de esperar, el Reglamento General de Vehículos (RGV) también indica cómo y dónde se debe colocar la pegatina de la ITV. En el caso de los vehículos con parabrisas, debe pegarse en el ángulo superior derecho del cristal por su cara interior (es decir, izquierdo visto desde fuera del vehículo). Es autoadhesiva, por lo que no hace falta utilizar ningún tipo de pegamento.

En el caso del resto de vehículos, como por ejemplo una motocicleta sin parabrisas, los propietarios deben colocar la pegatina en un lugar en el que se aprecie a primera vista. Otra de las claves es que llevar varias pegatinas en el parabrisas también es ilegal y puede suponer una multa de hasta 200 euros. En este sentido, no se deben acumular porque restan visibilidad al conductor, por lo que al pegar una nueva pegatina hay que retirar la anterior.