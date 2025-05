Juan José, mecánico, avisa a los conductores sobre qué hacer si el coche se calienta: "Mucho cuidado con las altas temperaturas"

Las altas temperaturas están llegando a España y, con ello, las averías por sobrecalentamiento en los coches. Por este motivo, Juan José, mecánico en Talleres Ebenezer, avisa a los conductores sobre lo que tienen que hacer cuando esto suceda.

"Yo no sé lo que le habrá pasado a este coche, pero si se te calienta un coche, por favor, páralo. No sigas andando hasta que se pare solo", comienza el experto mecánico en su vídeo de su cuenta de TikTok, @talleresebenezer.

Para explicar las consecuencias de lo que ocurriría si no detuviéramos nuestro vehículo en caso de sobrecalentamiento utiliza un caso real. "Tras un calentón increíble fijaos cómo se ha derretido, en la varilla, la pieza que marca el nivel".

Tras haber llegado el coche en grúa y parado, Juan José trata de arrancarlo sin éxito, ya que, tal y como dice, "no tiene compresión ninguna". Y prosigue: "Cuando un motor gira, que parece que no le estás dando a la llave, que simplemente escuchas una lavadora, pero no notas movimiento en el coche, probablemente no tengas compresión".

Por tanto, lo que debes tener claro es que si tu coche se te calienta, bajo ningún concepto debes seguir circulando con él, lo que tienes que hacer es pararte y llamar a la grúa. De este modo, podrías evitar que una simple avería como, por ejemplo, "una pérdida de agua de 200 euros", se convierta en tener que reemplazar el motor por completo.