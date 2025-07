Super EV: ¿se atreverá Honda con este mini eléctrico?

Eléctrico y aún más pequeño que un Honda e, para que al verlo solo se piense en un uso exclusivamente urbano. Musculado como para desvelarlo al público en la catedral de la velocidad, el festival de Goodwood. Honda no para.

Honda no tira la toalla con los coches eléctricos, ni se olvida de los coches para quien disfruta de la conducción. ¿No se le ha ocurrido presentar en el Festival de la Velocidad de Goodwood un concepto hipervitaminado de un coche eléctrico diminuto?

El Honda e tuvo una acogida visceral cuando se dio a conocer. Luego, se reveló un coche divertido de conducir, agradable a la vista, con un tamaño ideal para la ciudad. Tenía un defecto: su batería tenía la autonomía para un uso diario, incluso intensivo, pero no para acometer viajes a ojos de los compradores (tampoco era el objetivo). ¿Y si hubiera que hacer los eléctricos urbanos aún más pequeños, para que nadie pensara en un coche para viajar?

Concepto Honda Super EV en Goowood: así sería un pequeño coche urbano eléctrico en una versión superdeportiva

Pequeño y lo que parezca

El Honda Super EV Concept quiere ser eso, un coche pequeño, pequeño, para encontrar fácil aparcamiento. Con las ruedas en las esquinas, para poder ofrecer cuatro asientos y una buena estabilidad. Será necesaria para fluir como una lagartija en la ciudad. Y el Super EV quiere demostrar hasta dónde se puede llegar manteniendo la diversión al volante. Pero no han dado ningún dato. Solo el "pasen y vean", y que cada uno juzgue.

Ascendiendo Goodwood, demostrando a los aficionados más acérrimos al automóvil el poder de un pequeño coche eléctrico

Si alguien ve el Super EV fuera de lugar, hay que decir que Honda ha llevado al certamen modelos mucho más "tradicionales" dentro de la deportividad, como un prototipo del inminente renacer del coupé Honda Prelude. También el Civic Type R Ultimate Edition. O un Williams FW11 de Formula 1, porque el motor de más de 1000 caballos que lo impulsaba para ser campeón del mundo de Fórmula Uno era el Honda RA166E (y, para la ocasión, al volante contaban con su piloto de entonces, Nigel Mansell).

A Honda le gustan los misterios, las insinuaciones, pero con productos tangibles. Decenas de sus coches de calle se han desvelado con mucha antelación bajo la etiqueta de "concepto" (como un experimento, a modo de idea), para luego volver a dejarse ver como un "prototipo" (simplemente para poner a prueba el probar los elementos con los que podría pasar a la serie). La realidad de este proceso, en el caso de Honda, es que sus ideas y sus modelos definitivos, acaban resultando caso como gotas de agua.

Otra cosa es que el Honda One e:, la presumible versión de calle del Honda Super EV visto en Goodwood, se vaya a vender en todo el mundo, no solo en Japón. E incluso, que este minúsculo deportivo se vaya a vender como tal, con sus llantas, aletas y ejes ensanchados. Y decimos deportivo, porque a juzgar por cómo se mueve por la pista (sin sacudidas extrañas de la carrocería, fluyendo), este prototipo puede ser pequeño, pero también muy serio. Y si no, miren, miren, el video que ha publicado Honda en sus redes.