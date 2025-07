"Ojalá lo hubiera sabido antes": los errores que muchos cometen al comprar un coche eléctrico, según una instructora de autoescuela

El auge de los vehículos eléctricos es una realidad, y lo que hace años parecía un invento del futuro hoy está presente en nuestro día a día. Cada vez son más las personas que deciden dejar atrás sus coches de combustión para apostar por los eléctricos, y aunque el crecimiento de esta industria tiene sus ventajas, también hay algunos inconvenientes.

Uno de esos problemas es que muchos consumidores aún no están familiarizados con los coches eléctricos ni conocen bien cómo funcionan. Eso, además de generar dudas, puede provocar decepción en aquellos que compran un eléctrico y se dan cuenta de que no es lo que esperaban. Y es que adquirir este tipo de vehículos implica tener en cuenta ciertos aspectos que, sin ser ni buenos ni malos, se deben conocer de antemano para evitar sorpresas.

"No me arrepiento, pero..."

Eso es precisamente lo que le ocurrió a Chloe Miller-Aird, una mujer británica que imparte clases de conducir y que descubrió algunas peculiaridades de los eléctricos al comprar uno. Según comenta, lo adquirió porque no tuvo demasiado tiempo para investigar a la hora de cambiar de coche y encontró uno que cumplía sus requisitos básicos.

Sin embargo, no fue exactamente lo esperado. "Antes conducía un híbrido de autocarga idéntico. Pensé qué no podía haber mucha diferencia. No me arrepiento de nada, pero ojalá lo hubiera sabido antes", explicó una Chloe a través de un TikTok en el que comentó algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de comprar un coche eléctrico.

Lo que debes saber

En primer lugar, la mujer razona que aunque en las estaciones de recarga ponga que transmite hasta 300kW, "eso no significa que vayas a cargar 300 kilovatios" porque cuando la batería alcanza el 80%, la carga se ralentiza. Además, cada fabricante establece una velocidad máxima de recarga, a lo que hay que sumarle que instalar un sistema de carga es muy caro y que por eso hay que conformarse con los públicos.

Además, Chloe comenta que no sabía que solo debía utilizar el 80% de la carga para proteger su longevidad: "si tu coche tiene una autonomía anunciada de 280 millas, en realidad puedes utilizar el 80% de esa autonomía". Eso sí, añadió que "si conduces bien, consigues una autonomía mucho mayor de la anunciada".