Los puntos de carga de alta potencia y ultrarrápidos para coches eléctricos superan el 10% del total

En las calles de España se colocan cada mes casi 1.000 puntos más de recarga para los vehículos electrificados. Actualmente, hay 47.519 sitios de carga de acceso público y operativos en el país, un 4,71% más respecto a diciembre del año pasado y unos 831 más que el mes pasado, según los datos que publica la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive). Lo llamativo es que un 11,14% de estos son de alta potencia y ultrarrápidos, es de más de 50?kW a 250 kW y de más de 250 kW, dando un total de 5.296 instalaciones.

En concreto, los puntos que van de 50 a 250 kW crecieron un 64%, y totalizan 4.489 sitios activos. Mientras, los de carga ultrarrápida, de más de 250 kW suman 807 sitios, un 53% más que a cierre del año pasado. Mientras que, los datos recopilados por la organización del conjunto de operadores (CPOs) nacional de recarga muestra que las instalaciones de recarga que semirrápida o rápida, según la clasificación de Aedive, de 22 kW a 50 kW crecen un 21,14% y contabilizan 10.137 sitios operativos.

Aun así, los puntos de carga lenta de 22 kW o menos, que en muchos casos, dependiendo del vehículo o factores ambientales, tardan en cargar la batería de un vehículo electrificado (100% eléctrico e híbrido enchufable) entre 3 y 8 horas, son la mayoría de los que están operativos en España. Aedive contabiliza en toda España 32.086 sitios. Aunque en estos seis meses han disminuido 5%, especialmente debido a la disminución de los ultralentos (-22 kW) que se reducen hasta los 13.559 en todo el país. Los de 22 kW, que son el grueso de sitios, contabilizan 18.527, unos 42 más que en diciembre de 2024.

Para la asociación, que ha publicado los datos este lunes, el primer semestre del año cierra "afianzando la tendencia en claro ascenso en las instalaciones de puntos de recarga de alta potencia en el ámbito interurbano". En el desglose por comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía y Madrid son las que se mantienen como las tres con mayores puntos en el país y además donde más crecen.

En concreto, en Madrid hay 6.857 puntos de carga de vehículos eléctricos activos y de acceso público, un 13.9% más que en diciembre del año pasado. Andalucía, por su parte, contabiliza 6.645, un crecimiento del 14% en estos seis meses. Mientras que Cataluña cierra la mitad del año con 9.732 sitios de carga para vehículos enchufables, un 20,5% más de los que tenía al cierre del año pasado. Entre las cinco regiones donde más crecen también se encuentran la Comunidad Valenciana, con 5.472 (+11,5%) y Castilla y León, con 3.212 (+6,8%).

Por el contrario, las regiones en España donde menos han crecido en estos seis meses y donde menos se contabilizan puntos de recarga son Ceuta y Melilla (+0.04%; 18 puntos), La Rioja (+0,6%; 301) y Cantabria (+1,6%; 732). Aunque también contabilizan menos de 1.000 puntos operativos Extremadura, con 765 (+1,6%) o Navarra, con 880 (+1,9%).

Aedive explica que publica estos datos de puntos de recarga de acceso público, incorporando las bases de datos, referencia del mercado europeo y técnicas especializadas de análisis de big data, en su nueva metodología que contrasta con la información agregada el ecosistema de CPOs. Además, contabiliza solamente punto de recarga activo en el momento del informe.

Llegar a los 55.000 puntos de recarga

No obstante, es importante observar la brecha que significa los puntos inactivos en el país para medir el avance del despliegue de la red de recarga. La semana pasada, la principal asociación de fabricantes de coches en España, Anfac, publicó el barómetro trimestral de electromovilidad donde contabiliza 47.892 puntos operativos, sin embargo, reveló que 13.782 puntos instalados que no están operativos, un aumento del 5,5% respecto al trimestre anterior (720 puntos más). Lo que apunta a que 1 de cada 5 puntos instalados en España, no funciona.

En muchas ocasiones, la burocracia se ha vuelto un lastre a la hora de activar uno o varios puntos de recarga para coches eléctricos, ya que requieren permisos de diversos niveles de administraciones públicas, algo que ha investigado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el año pasado, afirmando que estos obstáculos vulneran la ley.

Con todo, desde Aedive, se muestran optimistas en que la cifra siga creciendo este año y se supere la marca del medio centenar de puntos activos. "Si se mantiene este notable ritmo de instalación de infraestructuras, podríamos concluir el año con cerca de 55.000 puntos de recarga de acceso público operativos", comenta el director general de la asociación, Arturo Pérez de Lucia.