Ve en una gasolinera un Porsche de 1 millón de euros que no pudo pagar meses atrás, revisa su cuenta bancaria y lo compra al momento

Todos nosotros nos hemos quedado embobados alguna vez viendo un coche de lujo por la calle. Pero poca gente, por no decir nadie, se atreve a hacer lo que hizo Houston Crosta, un emprendedor y creador de contenido estadounidense que hizo una oferta al dueño de un superdeportivo tras revisar que tenía suficiente dinero en la cuenta.

Lo mejor de esta historia que cuenta Supercarblondie es que todo está grabado, porque Crosta estaba grabando un vídeo totalmente distinto para YouTube cuando algo le llamó la atención. Y es que a pesar de que es dueño de varios vehículos de alta gama, se encontró con uno de los modelos que más deseaba: un Porsche Carrera GT.

Ya lo había intentado comprar en 2023

Hace dos años, el Porsche Carrera GT salió a la venta en una subasta online, y Crosta llegó a pujar 600.000 dólares. Por surrealista que suene, todo ese dinero no fue suficiente y como no hubo ninguna otra oferta que alcanzase las pretensiones del dueño, no se vendió. Cuando el creador de contenido ya lo había dado por perdido, la vida le volvió a dar la oportunidad de comprarlo.

Al verlo en la gasolinera, Crosta comprobó que era exactamente el mismo coche por el que había pujado, y se decidió a hablar con el dueño. Sin demasiados rodeos, le explicó que ya lo había querido comprar hacía unos meses y le preguntó si estaría dispuesto a venderlo, a lo que el propietario contestó que sí.

Rápidamente se alejó del dueño del coche para comprobar si tenía suficiente dinero y si había un banco cercano a la gasolinera. Por suerte para Crosta, todo salió a pedir de boca y tras un par de preguntas sobre el estado del vehículo le propuso al propietario ir a sacar un cheque de un millón de dólares mientras él se encargaba del papeleo. De esta forma, cerró en unos minutos un acuerdo millonario.