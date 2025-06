Miguel Assal, agente de emergencias: "Esto es lo que tienes que hacer si te quedas sin frenos en el coche"

Quedarse sin frenos es uno de los mayores miedos de muchos conductores cuando salen a la carretera. Este tipo de complicaciones no son muy comunes, pero cuando ocurren pueden ser una auténtica pesadilla para el que lo sufre. Por ello, es fundamental saber qué hay que hacer en el caso de que nuestro coche se quede sin frenos y cuál es la manera correcta de proceder.

Miguel Assal es agente de emergencias SAMU del servicio de emergencias y protección civil del Ayuntamiento de san pedro del Pinatar, TES y licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte en posesión del CAP. Assal utiliza sus redes sociales para divulgar y concienciar a la población sobre la forma de actuar en diferentes situaciones de riesgo.

Su cuenta de Instagram acumula más de dos millones de seguidores que buscan en sus vídeos consejos y recomendaciones ante determinados riesgos. Hace un tiempo, el experto visitó el podcast de Jordi Wild, donde trató varios aspectos, entre ellos, la forma adecuada de actuar en caso de que los frenos de nuestro coche dejen de funcionar mientras conducimos.

Qué hacer si te quedas sin frenos

"Si te quedas sin frenos, siempre intenta bombear el freno e intenta revisar si tienes algo debajo del pedal, a veces se queda pillada la alfombrilla y se queda obstruido. Hay que revisar que no hay nada debajo, un juguete de los niños o del perro", explica Assal. En el caso de que no encuentres ningún objeto obstaculizando, hay que comenzar a actuar.

"Si no hay nada, ya estás en el momento en que realmente no hay frenos, tratas de pisar el freno y no hay frenos. En este caso, hay dos tipos de coche, los del freno automático y los del freno manual", afirma el experto. La forma de actuar varía según el tipo de coche que tengas, "si tienes el de toda la vida, el de freno de mano, yo lo que recomiendo es que vayas bajando marchas, eso es lo ideal."

En cambio, "si es automático, te recomiendo que lo pongas en modo secuencial y vayas reduciendo marchas. Puedes ir reduciendo también en un automático, entonces el coche irá frenando poco a poco y podrá orillarse", recomienda Assal. "Como última opción es ir subiendo el freno de mano pero lentamente, si lo subes de golpe en marcha el coche podría girar y volcar. Esa es la recomendación, ir subiendo poco a poco el freno, te vas escorando, reduciendo marchas y luego poquito a poco vas subiendo el freno de mano", concluye el experto.