El nuevo Renault 5 electrifica Europa: diseño español y tecnología para enchufar tu casa

Durante los XIII Premios Motor de elEconomista, el Renault 5 recibió el galardón a la "Revelación del Año". Pero más allá del reconocimiento, el vehículo ha desatado un nuevo relato para Renault: el de la "Renaulution", una transformación tecnológica, sostenible y, en parte, con ADN español.

En el marco de los XIII Premios Motor organizados por elEconomista, Ignacio Rodríguez Solano, director de Relaciones Institucionales de Renault Group, recogió el premio "Revelación del Año" concedido al nuevo Renault 5, y aprovechó la ocasión para poner palabras a una historia que va más allá del relanzamiento de un coche mítico: "Este premio es importante para Renault, no solo porque el R5 sea un coche icónico, sino porque es un símbolo, el símbolo de la 'Renaulution', del resurgimiento de la marca desde que Luca de Meo asumió el mando en 2020", afirmó.

Solano, durante su intervención tras recibir el premio por el Renault e E-Tech.

Uno de los aspectos más destacados de este nuevo Renault 5 es su fuerte vínculo con España. El diseño ha sido liderado por la española Paula Fabregat, lo que refuerza la conexión emocional del vehículo con nuestro país. Pero el vínculo no es solo sentimental: el coche es también punta de lanza tecnológica, especialmente por su capacidad de carga bidireccional, una innovación que puede cambiar la relación entre el coche y el hogar.

Rodríguez Solado compartió una anécdota que tuvo lugar durante el apagón eléctrico que sufrimos hace unas semanas: "Un compañero del departamento de comunicación me dijo que se llevaba un Renault 5 para intentar enchufar la casa. No le di importancia, pero hora y media después me mandó un vídeo: había conectado el coche con un alargador y dos regletas, y había alimentado la casa entera —lavadora, nevera, luces, televisión…—".

Ese detalle, que podría parecer ciencia ficción hace solo una década, es ya una realidad gracias a la carga bidireccional. "Esto no va solo de vender coches eléctricos, añadió Solano. Esta es una carga tecnológica que estamos emprendiendo contra regiones fuera de Europa que tienen normativas mucho más laxas que las nuestras. Y quien gane esta carrera tecnológica ganará el progreso, la innovación y el liderazgo industrial. Desde Renault creemos que es el momento de que España y Europa vuelvan a liderar esta transformación".