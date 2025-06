Madrid abre el camino: luz verde para que todos los vehículos accedan a la ITV pese a las Zonas de Bajas Emisiones

AECA-ITV aplaude la decisión del Ayuntamiento de Madrid de permitir el paso de vehículos sin etiqueta ambiental a las estaciones de ITV situadas en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Reclama que otros municipios sigan su ejemplo, tal como ya recomendó la DGT.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) aplaude la reciente decisión del Ayuntamiento de Madrid que permite el acceso a todas sus estaciones de ITV, incluso a los vehículos que carecen de distintivo ambiental. Desde el pasado 26 de mayo, cualquier vehículo puede acudir a las 15 estaciones de inspección técnica madrileñas ubicadas en zonas con cámaras de control de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), sin temor a ser sancionado.

"A diario las estaciones de ITV comunican las matrículas de los vehículos que han acudido a realizar la inspección técnica. El Ayuntamiento de Madrid antes de emitir el boletín de denuncia, comprueba si la matrícula en cuestión está en el listado que han comunicado las estaciones de ITV. Si está en el listado, no emiten la denuncia", nos aclaran desde AECA-ITV.

Esta iniciativa pionera en España se ha logrado gracias a la colaboración entre el consistorio madrileño y AEMA-ITV, la asociación que representa a las estaciones de inspección técnica en la Comunidad de Madrid. Desde AECA-ITV instan ahora al resto de ayuntamientos del país a aplicar medidas similares, considerando que la ITV es un trámite legal y obligatorio que contribuye de forma directa tanto a la seguridad vial como a la protección medioambiental.

"La decisión del Ayuntamiento de Madrid es clave para garantizar que todos los vehículos puedan pasar la ITV, sin importar dónde se encuentren las estaciones. Pedimos a los demás ayuntamientos que sigan este ejemplo, ya que la ITV salva vidas", ha afirmado Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

La entidad recuerda que la Dirección General de Tráfico (DGT) ya recomendó en 2023 que los municipios con Zonas de Bajas Emisiones incluyeran en sus ordenanzas una exención específica para permitir el acceso a estaciones de ITV, independientemente de si los vehículos tienen o no etiqueta ambiental. Sin embargo, Madrid es, hasta el momento, el único municipio que ha aplicado esta recomendación de forma efectiva.

Para AECA-ITV, no tiene sentido que los vehículos más antiguos —precisamente los que más necesitan controles técnicos— se vean imposibilitados de cumplir con su obligación legal por barreras de acceso urbano. "No se trata de favorecer al coche contaminante, sino de permitir que se someta a una revisión obligatoria que puede incluso determinar su salida del sistema si no cumple con los estándares exigidos", sostienen desde la asociación.