Las marcas chinas convencen cada día más: 7 de cada 10 conductores las considera al comprar un coche

Las marcas chinas captan cada día más el interés de los compradores en España, sobre todo en un contexto en el que el precio es el factor más relevante al decidirse por un modelo. Así, las firmas de fabricantes del gigante asiático, que ofrecen muchas veces precio más competitivos, son una opción a considerar por 7 de cada 10 compradores en España, según el estudio titulado Tendencias de Compra 2025-2026 que ha publicado este jueves la plataforma de compraventa de automóviles Coches.net y la patronal de distribuidores y vendedores Ganvam.

Al detalle, hay un 46% de los potenciales compradores que consideran que las firmas chinas son interesantes, aunque aun con algunas reservas en cuanto a la calidad y fiabilidad de estas marcas, según revela el informe. Por otra parte, un 25% las considera "innovadoras y confiables", frente al 29% que prefiere marcas más consolidadas.

"No es de extrañar que las marcas chinas despierten el interés de los potenciales compradores, a sabiendas de que han sabido ocupar un nicho de mercado que las europeas han dejado libre", comentan los portavoces de Coches.net y Ganvam. "De hecho, el precio asequible de las marcas chinas se erige como uno de los principales motivos para convencer a los compradores", añaden.

Entre los factores que benefician la preferencia o consideración de compra de estas marcas en el mercado español está el precio más competitivo que ofrecen frente a sus homólogos europeos. Esto se refleja en las opiniones de más de 3.000 compradores y potenciales compradores, ya que para un cuarto de ellos (25%) el precio es la motivación prioritaria, por delante de la seguridad, que obtuvo un 12%, el consumo (10%) y la marca (10%).

El coche de ocasión es la primera opción de compra

Este factor ha dado como resultado asimismo un entorno donde el coche de ocasión es rey; en la mayoría de los casos es la primera opción de compra para los usuarios en España. En un concreto, un 75% de los encuestados sería potencial comprador de un vehículo de segunda mano.

Los resultados, dados a conocer con motivo del Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo llevado a cabo en el recinto ferial de Ifema Madrid hasta el próximo día 8 de junio, muestran que el vehículo de ocasión es el más demandado entre los usuarios que planean comprar un automóvil en el próximo año, un 44% optará por uno de ocasión, un 31% piensa en adquirir un seminuevo o "kilómetro 0", frente a un 25% que apostará por un vehículo nuevo.

En cuanto al dinero que un usuario destinará a la compra de un coche, los datos de la encuesta apunta a que ronda los 12.590 euros para la compra de un vehículo de ocasión, frente a los 14.795 euros en los que se situó el año pasado.

Sobre el canal de adquisición, el 82% de quienes comprarán un vehículo de ocasión prefieren hacerlo a través de un profesional, ya sea concesionario oficial o distribuidor independiente, en busca de garantía y confianza, según apunta el estudio. De hecho, solo el 18% recurrirá a un particular. En ese caso, el precio continúa siendo el argumento más repetido entre los encuestados. Además, los compradores se dicen cada vez más exigentes con las condiciones del vehículo, ya que el 74% considera el kilometraje un factor determinante, y el 49% no contempla vehículos con más de cinco años.

Entre los tipos de coche, el mercado de ocasión va en línea con las tendencias de compra generales del mercado automovilístico español, por lo que el SUV es la opción preferida entre los vehículos de segunda mano. Lo mismo sucede con la propulsión, la opción favorita de los compradores es la híbrida no encufable, ya que permite la etiqueta ECO, lo cual es una ventaja de cara a las nuevas políticas ambientales de las ciudades, según defiende un 46% de los encuestados, al tiempo que no debe enchufarse y no depende de una infraestructura de recarga, según apunta el 60%.

Curiosamente, entre los motivos principales para la compra de un coche, el querer un vehículo más ecológico por conciencia ambiental es la última de las opciones más señalada por los encuestados, con un 2%. A la cabeza está que el coche actual es muy antiguo, con un 17% de respuestas, que junto con la situación de que el vehículo tiene demasiados kilómetros, suman el 29% de las motivaciones de los compradores, algo que también refleja que la edad media del parque automovilístico en España ya ronda los 15 años.