Ni Ferrari ni Mercedes: este es el coche que Carlos Sainz utiliza para ir por Madrid

Hace unos días, Carlos Sainz, actual piloto de Williams y ex de Ferrari, charló con Josep Pedrerol en El Cafelito sobre la actualidad de la Fórmula 1 y otros asuntos relacionados con la vida del madrileño.

Entre esos temas, uno de los que más llamó la atención fue el garaje de Sainz y los coches que tiene en él. El piloto, a pesar de tener varios vehículos de lujo a su disposición, como es el caso del Ferrari 812 Competizione o el McLaren 720S, asegura que para la entrevista llegó en su Golf GTI.

"Hoy he venido en mi Golf", comenzaba Carlos. "¿El de toda la vida?, preguntaba Pedrerol. "En un Golf GTI que me dieron mis padres con 18 años. Pero, ¿por qué? Porque no quiero que por Madrid se me vea con un Ferrari", respondía.

El piloto de Fórmula 1 también fue preguntado sobre la cantidad de coches que tenía en su casa. "En Mónaco... es que no me gusta hablar de estas cosas. Parece que se te ha subido si dices pues tengo este coche y este coche", contestaba.

El coche de Carlos Sainz

El Volkswagen Golf GTI es uno de los hatchbacks deportivos más emblemáticos. Mantiene la silueta clásica del Golf, pero introduce detalles que acentúan su carácter deportivo: el logo GTI, línea roja en la parrilla delantera, tomas de aire más amplias en el parachoques y un difusor trasero con salidas de escape dobles.

Bajo el capó encontramos un motor 2.0 TSI turbo de cuatro cilindros que, en sus versiones más recientes, es capaz de entregar unos 245 CV y 370 Nm de par. Con esta potencia el GTI acelera de 0 a 100 km/h en unos 6,3 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 250 km/h.

Por su parte, el chasis está calibrado para lograr un equilibrio entre comodidad y rendimiento. La suspensión rebaja la altura del coche, lo que mejora la maniobrabilidad en las curvas. Además, el sistema de modos de conducción permite ajustar la respuesta del motor en función de las circunstancias: Eco, Comfort, Sport y, en algunos modelos, un modo Individual personalizable.

El interior destaca por su tapicería a cuadros con costuras rojas, otro guiño deportivo a la herencia del GTI, con unos asientos deportivos que ofrecen gran un soporte lateral.