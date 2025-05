La multa de la DGT por tener el coche aparcado que se sanciona con hasta 1.500 euros

Pues sí, has leído bien, la Dirección General de Tráfico (DGT) puede multar con 1.500 euros aunque tengas tu coche correctamente estacionado en la calle. Esto se debe a que todo vehículo a motor que no esté dado de baja en Tráfico debe estar asegurado y con la ITV aunque no circule.

El caso es que en caso de que no dispongas de la ITV, ninguna compañía aseguradora cubrirá nada, por lo que ambas están relacionadas estrechamente. Además, en dicha situación, la multa sería doble.

A pesar de lo que puedas pensar, los agentes de Tráfico pueden comprobar, aunque tu vehículo esté correctamente estacionado en la calle, si este tiene la ITV y seguro en vigor y las infracciones detectadas son más a menudo de lo que puede parecer.

1.500 euros por tener el coche aparcado

Como decíamos, todo vehículo registrado en Tráfico debe tener un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, incluyendo daños personales, materiales y económicos, así como gastos legales relacionados.

Da exactamente igual que el coche o moto no se mueva, que se encuentre averiado o que esté correctamente estacionado en la calle. El vehículo, a pesar de estar aparcado, puede verse involucrado en un accidente y generar daños. Por ejemplo, que falle en freno y golpee a algo o alguien, o que cualquier persona acabe chocando contra él.

A pesar de ello, en España circulan más de 2,6 millones de coches 'zombies' o vehículos sin seguro, según un estudio publicado por Línea Directa. En este también se indica que cada año se imponen en nuestro país 130.000 multas por circular sin tener seguro obligatorio.

Las sanciones por no tener el seguro en vigor arrancan en 800 euros en caso de que el vehículo esté estacionado y de 1.500 si está en circulación. Pero esto no queda aquí, en caso de que el conductor de un vehículo sin asegurar sea el responsable del accidente la multa asciende hasta los 3.000 euros, según el tipo de vehículo.

Asimismo, y en caso de que también se tenga la ITV caducada, la sanción va desde los 200 a los 500 euros. Bajo este escenario también se tendrá que hacer frente al pago de la grúa o depósito municipal.

Los coches que dispongan de una baja temporal no tienen la obligación de estar asegurados. Eso sí, siempre y cuando estos no se encuentren en la vía pública.