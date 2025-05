Si estoy en un semáforo con mi coche automático, ¿tengo que poner la 'N' en la caja de cambios?

Cada vez es más común ver en las carreteras españolas coches automáticos. Este tipo de vehículos ha sido recibido con buenos ojos por parte de los conductores, que ven cómo estos les facilitan notablemente la conducción, sobre todo en los atascos.

Sin embargo, una duda ronda la cabeza de los conductores con coche automático: si estoy en un semáforo, ¿tengo que poner la "N" en la caja de cambios?

La respuesta rápida es "depende", ya que no es lo mismo detenerse frente a un semáforo que va a durar 10 segundos que uno que va a tenerte más de un minuto parado.

¿Cuándo poner la 'N' en mi automático?

"Yo personalmente la pongo, yo tengo un coche automático y cuando llego un semáforo si se acaba de poner en rojo sí pongo la N", explica en redes sociales un mecánico de la empresa Talleres Ebenezer (@talleresebenezer, en TikTok).

No obstante, aclara que esto depende del tiempo de detención: "Pero si es un semáforo que me va a tardar 15 segundos o lo típico en ámbar, una persona cruzando en un paso de peatones no vuelvo loca la caja de cambios de esa forma, simplemente cuando es una parada un poquito más prolongada en ese caso sí".

Además, el profesional explica que "los cuidados que le des a la caja de cambios alargarán o retrasarán la vida de tu vehículo, que después las averías de las cajas de cambios son bastante bastante caras".

Otra situación donde debemos tener en consideración poner la 'N' en la caja de cambios es cuando vamos a detenernos. Para evitar cargarnos la caja de cambios, debemos evitar poner la 'P' directamente. Lo que debemos hacer ante esta situación es, con el coche ya detenido y bien frenado, poner la 'N' y, después, la 'P'.

En caso de que el coche esté en una cuesta, lo que debemos hacer es poner la 'P' y, una vez puesta, tirar del freno de mano, ya sea automático o manual. Una vez realizada esta acción ya podremos levantar el pie del freno.

Por si acaso aún dudas con el significado de cada una de las letras que aparecen en un coche automático, también te contamos el significado de todas:

P: parking, sirve para dejar el vehículo estacionado.

parking, sirve para dejar el vehículo estacionado. R: reverse, sirve para ir marcha atrás.

reverse, sirve para ir marcha atrás. N: neutral, desconecta la transmisión del motor, utilizada a menudo en paradas temporales.

neutral, desconecta la transmisión del motor, utilizada a menudo en paradas temporales. D: drive, se utiliza para la conducción normal hacia adelante.