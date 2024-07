Comprar un Ferrari con criptomonedas será posible en Europa desde finales de julio

Comprar un Ferrari con bitcoin en Europa será una realidad muy pronto. La compañía va a permitir el pago con criptomonedas a partir de finales de julio, en tan solo unos días, según ha anunciado la casa italiana este miércoles. La posibilidad de adquirir un vehículo con activos digitales ya funcionaba en Estados Unidos, por lo que la marca extiende este servicio al mercado europeo.

La compañía tiene un sistema de pagos que funciona como los tradicionales, solo que permite el pago con criptomonedas. Los distribuidores de sus coches no tendrán que manejar bitcoin o ether directamente, sino que el programa convertirá automáticamente la transacción en dinero fiat. Sin embargo, sí permite a los clientes emplear sus 'criptos' también para comprar productos y no solo para invertir. La opción de hacer este tipo de transacciones con activos digitales no está todavía tan extendida.

El pago con criptomonedas está disponible para los clientes de Ferrari en Estados Unidos desde hace menos de un año. La compañía explica que, tras el éxito de la iniciativa en este mercado, extiende la solución a Europa y la seguirá llevando a otros países en los que opera a lo largo de este año.

La firma de vehículos detalla que el sistema de pagos permite verificar la procedencia de los fondos y que se permite abonar la compra de un Ferarri con 'criptos' en los países en los que es viable legalmente. La mayoría de distribuidores en Europa ya tiene instalado el nuevo método de pago, por lo que la adopción está prácticamente hecha.

En Europa, la regulación europea de los criptoactivos (MiCA) entra en vigor en dos fases. La primera se implementó en junio y la segunda empieza a aplicar en diciembre. La normativa reconoce estos activos como un medio de pago oficial para el territorio comunitario.

Tesla fue una de las primeras compañías en aceptar bitcoin como forma de pago para adquirir uno de sus coches. Sin embargo, Elon Musk acabó desactivando esa opción, argumentando que el minado del token generaba muchas emisiones de carbono. Actualmente, la compañía sí permite comprar algunos de sus productos con Dogecoin, por ejemplo, los que son de merchandising.