Elon Musk anuncia que ya se puede comprar un Tesla con bitcoin

"Ahora puedes comprar un Tesla con bitcoin". Elon Musk ha confirmado este miércoles algo que venía adelantando desde principios de febrero. El empresario ha vuelto a utilizar la red social Twitter para anunciar que la criptomoneda ya es aceptada para adquirir uno de sus coches eléctricos.

Para estas transacciones Tesla utiliza un software interno y de código abierto y opera directamente en los nodos (puntos de conexión virtual) de bitcoin. Según ha informado Musk, los bitcoin pagados a Tesla se conservarán como tales y no se convertirán a la divisa nacional.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.



Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.